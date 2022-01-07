發達國掀辭職潮 物流醫療教育最缺人 國際版 2022/01/07 分享： 環球各國紛出招振經濟，帶來復甦，職位增加，卻令多國出現勞動力緊張的問題，甚至觸發「大辭職潮」（Great Resignation）。這源於疫情改變不少人工作及生活模式，更多人思考如何平衡兩者，特別是已 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 報道系列 : 2022年前瞻系列——國際篇 相關文章 環球經濟聚焦3關鍵 通脹恐惡化 今日 環球經濟聚焦3關鍵 通脹恐惡化 芯片今年銷售料增9% 惟面對4風險 今日 芯片今年銷售料增9% 惟面對4風險 美港口勞資談判僵持 供應鏈危機或加劇 今日 美港口勞資談判僵持 供應鏈危機或加劇 你可能感興趣 環球經濟聚焦3關鍵 通脹恐惡化 今日 01:00 環球經濟聚焦3關鍵 通脹恐惡化 芯片今年銷售料增9% 惟面對4風險 今日 01:00 芯片今年銷售料增9% 惟面對4風險 美港口勞資談判僵持 供應鏈危機或加劇 今日 01:00 美港口勞資談判僵持 供應鏈危機或加劇 疫情 美國 行業 就業 失業率 辭職 新冠肺炎