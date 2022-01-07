發達國掀辭職潮 物流醫療教育最缺人

環球各國紛出招振經濟，帶來復甦，職位增加，卻令多國出現勞動力緊張的問題，甚至觸發「大辭職潮」（Great Resignation）。這源於疫情改變不少人工作及生活模式，更多人思考如何平衡兩者，特別是已

...