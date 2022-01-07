芯片今年銷售料增9% 惟面對4風險 國際版 2022/01/07 分享： 貿易信用保險公司裕利安宜（Euler Hermes）周一發表報告，指芯片（又稱晶片）今年的需求維持強勁，預料今年芯片的銷售額按年增長9%，更有望突破6,000億美元（約4.68萬億港元）。 裕利安宜於報 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 報道系列 : 2022年前瞻系列——國際篇 相關文章 環球經濟聚焦3關鍵 通脹恐惡化 今日 環球經濟聚焦3關鍵 通脹恐惡化 發達國掀辭職潮 物流醫療教育最缺人 今日 發達國掀辭職潮 物流醫療教育最缺人 美港口勞資談判僵持 供應鏈危機或加劇 今日 美港口勞資談判僵持 供應鏈危機或加劇 你可能感興趣 環球經濟聚焦3關鍵 通脹恐惡化 今日 01:00 環球經濟聚焦3關鍵 通脹恐惡化 發達國掀辭職潮 物流醫療教育最缺人 今日 01:00 發達國掀辭職潮 物流醫療教育最缺人 美港口勞資談判僵持 供應鏈危機或加劇 今日 01:00 美港口勞資談判僵持 供應鏈危機或加劇 晶片 中國 美國 科技戰 美元