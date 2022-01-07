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芯片今年銷售料增9% 惟面對4風險

國際版 2022/01/07

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貿易信用保險公司裕利安宜（Euler Hermes）周一發表報告，指芯片（又稱晶片）今年的需求維持強勁，預料今年芯片的銷售額按年增長9%，更有望突破6,000億美元（約4.68萬億港元）。

裕利安宜於報

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報道系列 : 2022年前瞻系列——國際篇

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