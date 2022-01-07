芯片今年銷售料增9% 惟面對4風險

貿易信用保險公司裕利安宜（Euler Hermes）周一發表報告，指芯片（又稱晶片）今年的需求維持強勁，預料今年芯片的銷售額按年增長9%，更有望突破6,000億美元（約4.68萬億港元）。

裕利安宜於報

...