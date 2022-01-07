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美港口勞資談判僵持 供應鏈危機或加劇

國際版 2022/01/07

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美國供應鏈停滯關鍵之一，是港口人手不足，未能及時處理貨運；但有行業協會指，港口貨櫃堆積情況至今未有改善，甚至惡化。適逢今年西岸港口有逾萬工人合約屆滿，勞資談判恐會加劇供應鏈危機。

西岸港口 逾萬工人合約

...

報道系列 : 2022年前瞻系列——國際篇

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