美港口勞資談判僵持 供應鏈危機或加劇 國際版 2022/01/07 分享： 美國供應鏈停滯關鍵之一，是港口人手不足，未能及時處理貨運；但有行業協會指，港口貨櫃堆積情況至今未有改善，甚至惡化。適逢今年西岸港口有逾萬工人合約屆滿，勞資談判恐會加劇供應鏈危機。 西岸港口 逾萬工人合約 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 報道系列 : 2022年前瞻系列——國際篇 相關文章 環球經濟聚焦3關鍵 通脹恐惡化 今日 環球經濟聚焦3關鍵 通脹恐惡化 發達國掀辭職潮 物流醫療教育最缺人 今日 發達國掀辭職潮 物流醫療教育最缺人 芯片今年銷售料增9% 惟面對4風險 今日 芯片今年銷售料增9% 惟面對4風險 你可能感興趣 環球經濟聚焦3關鍵 通脹恐惡化 今日 01:00 環球經濟聚焦3關鍵 通脹恐惡化 發達國掀辭職潮 物流醫療教育最缺人 今日 01:00 發達國掀辭職潮 物流醫療教育最缺人 芯片今年銷售料增9% 惟面對4風險 今日 01:00 芯片今年銷售料增9% 惟面對4風險 美國 拜登 運輸 罷工 洛杉磯 疫情