通脹高企是今年環球經濟的頭號議題，而供應鏈、「大辭職潮」及新冠疫情堪稱3大關鍵。美國聯儲局持續放鷹下，市場對加息的預期已經提前至今年首季，但疫情反覆兼難以斷尾，儲局的收水步伐仍充滿不確定性。

儲局放鷹

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