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環球經濟聚焦3關鍵 通脹恐惡化

疫情供應鏈人手荒 儲局收水步伐添變數

國際版 2022/01/07

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通脹高企是今年環球經濟的頭號議題，而供應鏈、「大辭職潮」及新冠疫情堪稱3大關鍵。美國聯儲局持續放鷹下，市場對加息的預期已經提前至今年首季，但疫情反覆兼難以斷尾，儲局的收水步伐仍充滿不確定性。

儲局放鷹

...

報道系列 : 2022年前瞻系列——國際篇

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