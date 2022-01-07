環球經濟聚焦3關鍵 通脹恐惡化 疫情供應鏈人手荒 儲局收水步伐添變數 國際版 2022/01/07 分享： 通脹高企是今年環球經濟的頭號議題，而供應鏈、「大辭職潮」及新冠疫情堪稱3大關鍵。美國聯儲局持續放鷹下，市場對加息的預期已經提前至今年首季，但疫情反覆兼難以斷尾，儲局的收水步伐仍充滿不確定性。 儲局放鷹 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 報道系列 : 2022年前瞻系列——國際篇 相關文章 發達國掀辭職潮 物流醫療教育最缺人 今日 發達國掀辭職潮 物流醫療教育最缺人 芯片今年銷售料增9% 惟面對4風險 今日 芯片今年銷售料增9% 惟面對4風險 美港口勞資談判僵持 供應鏈危機或加劇 今日 美港口勞資談判僵持 供應鏈危機或加劇 你可能感興趣 發達國掀辭職潮 物流醫療教育最缺人 今日 01:00 發達國掀辭職潮 物流醫療教育最缺人 芯片今年銷售料增9% 惟面對4風險 今日 01:00 芯片今年銷售料增9% 惟面對4風險 美港口勞資談判僵持 供應鏈危機或加劇 今日 01:00 美港口勞資談判僵持 供應鏈危機或加劇 疫情 經濟 美國 通脹 美國聯儲局 議息 加息 CPI 縮表 美元