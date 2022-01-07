設計顯心思 換領要快手 靚爆商場利市封

近日黛安收到唔少公關姊妹寄嚟嘅利市封，好多商場都落足心機設計呀，好似新地旗下商場北角匯、荃錦中心及新領域廣場聯合推出嘅「新春遇‧花‧緣」立體利市封，祝福港人遇見花開即「緣」滿。利市封有2款設計，分別以象徵健康嘅重瓣長壽花及寓意幸福嘅重瓣天竺葵為靈感，用咗3層花瓣設計呈現3D立體層次，而且一改傳統，將利市封「開口」設喺中間「花芯」位置，希望大家打開封利市就可以「開開心心」！

同屬新地旗下嘅MIKIKI、卓爾廣場、錦薈坊、寶怡商場就聯手製作咗1套「繁花似錦利市封」，採用細緻鏤空雕刻鎏金設計，背景係色彩斑斕嘅花海，有花開富貴嘅意思；MIKIKI仲同新地3大商場，特別推出ULTRAMAN超人利市封，以超人嘅堅毅意志同強健體魄，祝大家身體健康。只要成為新地商場The Point會員，憑指定積分及消費額，就有機會換到上述商場嘅利市封喇。

另外，今年太古城中心亦會推出「楽滿祝福」利市封套裝，融合中日風情，1套4款利市封參照傳統和風「祝儀袋」風格，印上如意「水引」繩結，猶如繫上祝福，仲有用充滿現代感嘅幾何圖形砌成嘅金魚同雲鶴，祝福大家如魚得水，心想事成；另1款就有飛上天際嘅丹頂鶴，象徵帶住幸福飛往親友。消貴滿指定金額及登記成為LIVE+正式會員，就有機會換到。想知更多換領詳情，可向各大商場查詢。

本文轉載自《晴報》

▲ ULTRAMAN超人

▲ 新春遇‧花‧緣

▲ 楽滿祝福

▲ 繁花似錦