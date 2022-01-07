互聯網讓人們的劣根性盡顯，很多面對面不會說的話，在網絡上，身份隱藏了的時候，便可以肆無忌憚地說，這造就了很多網絡欺凌的事件。不但是個人，任何大小企業、品牌或機構，都有機會成為被欺凌的對象。

我認識的很多企業領導人或營銷人員，都害怕遭到網絡攻擊，認為這是公關或關公災難。我常笑說，世界哪有這麼多災難，那些十年一遇，百年一遇的才算是災難，例如新冠肺炎，品牌在網絡上被人攻擊，是幾乎每天都發生的事情，既然每天都發生，怎能算是災難？

企業領導人或員工，因為在風眼中，才會有深切的感受。這些事件在別人眼中可能只是雞毛蒜皮的事情，根本不用大驚小怪。而且互聯網上的資訊氾濫，來得快時去也快，除非事情已經鬧大至被傳媒報道，一般來說都不用理會，甚至不用澄清，因為一隻手掌打不響，回應甚至令事情鬧得更大。

企業最需要做的事情，是沒有「災難」發生時的固本培元，企業或品牌平時對員工好，對顧客好，即使遇上所謂「公關災難」，對業務也未必構成很大的影響，支持者即使不敢在網上撑你，也會以行動支持，現在盛行網購，支持者甚至不用在店舖出現，也能以行動支持。

（本欄逢周五刊登）

本文轉載自《晴報》