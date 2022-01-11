保誠不斷提升服務　為亞洲和非洲 5000 萬客戶提供服務　專訪保誠亞洲及非洲執行總裁黎康忠

隨著新冠肺炎疫情在全球迅速蔓延，加速了企業和消費者對數碼科技的廣泛應用。從保險業的層面來看，自新冠肺炎疫情爆發以來，主要出現了兩大趨勢：消費者更加意識到他們在健康保障方面的缺口，而他們也更傾向使用科技服務來獲取理財有關的諮詢和購買保險產品。



保誠洞悉市場趨勢和保障缺口，並在過去兩年重點發展數碼科技，旨在繼續更有效地連繫亞洲和非洲的客戶，在疫情期間為他們提供更便捷的醫療保健和理財服務。

疫情期間透過數碼科技填補保障缺口



根據研究報告顯示，2019年亞太區的壽險保障缺口高達83萬億美元，並預期至2030年每年以平均4% 的增長持續攀升¹。而非洲更預計於2050年，人口將增長一倍至20億以上，但僅有不足一半的人口有機會使用現代醫療設施²。



保誠亞洲及非洲執行總裁黎康忠（Nic Nicandrou）表示：「造成龐大保障缺口的其中一個主要原因是人們普遍缺乏保障意識，而他們未必可以負擔得到或取得適切的保障方案。」 然而，當新冠肺炎疫情愈趨嚴峻，卻加劇了大眾對足夠財務/健康保障和獲得優質醫療保健服務的需求。



黎續稱：「自疫情爆發以來，確保保障的覆蓋範圍一直是我們最關注的事項。儘管我們的業務在傳統上是與客戶進行面對面的交流，但在保險科技的幫助下，我們轉向網上銷售和提供專業諮詢，能夠在疫情期間繼續為客戶服務。」 在本年第二個季度，近一半 （47%） 的代理銷售就是透過遙距投保完成的。

善用科技為更多客戶提供服務



如今保誠為亞洲和非洲的 1700 萬客戶提供服務， 目標是希望在2025年能夠服務全球5,000萬客戶。為實現這一目標，保誠正通過引入即時承保和電子理賠等自動化技術，將其產品和服務數碼化，使保險服務變得更簡易、便捷。



香港是保誠在亞洲最大的市場之一。作為推動保險業界創新的領導者，保誠已推出不少革新科技服務，如「醫通保」及Chatbot理賠便為業界創立新的住院理賠標準。



保誠亦善用科技，致力提升整個客戶體驗，讓售前、購買以至售後服務和理賠都更流暢。例如在購買保障計劃前，客戶可使用Next Best Offer，透過實時分析為客戶度身訂造最佳和最貼心之優惠。購買保障計劃時可利用e-Submission電子投保申請系統，享用更高效的服務。截至2021年12月中，保誠已錄得近97 % 的保單通過電子方式提交。



保誠亦有一站式網上自助服務平台myPrudential，讓客戶透過個人電腦及任何流動裝置查詢保單資訊，部分市場首創的功能包括電子保單合約 （ePolicy Contract）及網上繳費等。

數碼化一站式客戶體驗為客戶提供更多保障選擇



保誠獨有的健康及理財應用程式Pulse by Prudential（下簡稱Pulse）是公司數碼革新的重中之重。保誠透過Pulse提供健康解決方案，幫助用戶活出健康人生。Pulse 正正透過科技為用戶帶來各類健康及保健服務，例如健康風險評估、症狀評估、遙距診症等，讓用戶隨時隨地都能管理健康。而其中的視像診症服務在疫情期間更成為一項關鍵服務，方便用戶安在家中進行網上問診。

Pulse還提供線上財富管理工具和針對性的產品，以開拓目前較少觸及的市場領域。而Pulse 包羅萬有的服務旨在吸引新一代客戶，包括更年輕、更注重健康的一群。



黎康忠補充說，三年前團隊推出Pulse 的初衷是希望超越我們傳統保險公司的角色，除了「保障」，更將服務承諾延伸至「預防」及「延緩」疾病。隨後公司發現可以透過Pulse 來重新定義開展業務的方式 ，特別是提升客戶參與度，同時讓團隊更有效地履行服務。2021年上半年度涉及Pulse年度保費等值銷售額為1.58億美元³。



Pulse於2019年率先在馬來西亞推出，並於2020年3月登陸香港，目前在亞洲及非洲19個市場推出11種不同語言版本，累計下載次數已超過3100萬次。

幫助人們活出豐盛人生



通過數碼化，保誠能夠深化與現有和潛在客戶的互動交流； 並使醫療保障和理財服務更易獲得、更易於負擔，令人們活得更好更長壽，達至幫助人們活出豐盛人生的目標。



保誠一向以客為先，這奠定了理財顧問舉足輕重的地位。黎康忠強調，科技的使用並不能取代人性化的客戶服務。畢竟保險業是一個「以人為本」的行業，而理財顧問的角色亦相當重要，科技正正是理財顧問的強勁後盾和推動力。他深信科技與人性化的結合，才是公司未來增長的關鍵。



黎康忠續稱：「透過遍布亞洲和非洲的理財顧問與客戶連繫是我們的致勝關鍵。理財顧問是保誠的一項重要資產，我們將投放更多資源去培訓，務求提升他們的知識和專長，為客戶提供更專業優質的服務。」



現時保誠以多渠道分銷模式營運，擁有近560,000 名理財顧問和透過 28,000 家銀行分行的廣泛分銷網絡作銷售，分別遍布亞洲和非洲。