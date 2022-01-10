聖雅各福群會「土作坊」本地手作有機食品　登陸天貓香港「關心里公益Pop-up Store」

愈來愈多都市人注重天然健康飲食，有機時令食材大受歡迎，推動本土農業興起。阿里巴巴集團最近攜手「聖雅各福群會」旗下社企「土作坊」，積極推動「關心里公益Pop-up Store」項目，透過阿里巴巴集團旗下電商平台天貓香港上架「土作坊」自家手作的有機及健康食品，藉此發掘基層才能及推動社區發展，同時達致「取之自然，用之有道」的理念，支援本土農業發展，建立社區生產模式。



由即日起至1月31日期間，天貓香港「關心里公益Pop-up Store」有約30件「土作坊」產品上架。所有收益在扣除成本後，將會全數撥歸至慈善機構，而集團在平台營運、物流及折扣方面亦會提供補貼，以實際行動支持「土作坊」及其中的基層人士。

▲ 「土作坊」為聖雅各福群會旗下的社會企業，提供平台予婦女參與精選食品製作及店舖日常運作，創造尊嚴勞動機會。

社企自家手作食品 助婦女發揮才能



「土作坊」為聖雅各福群會旗下的社會企業，從2007年成立至今，致力提供平台及機會予基層婦女，以發掘她們的個人潛能與手藝，例如讓婦女參與「土作坊」的精選食品製作及店舖日常運作，創造尊嚴勞動機會。其次支持本土農業及生態種植，重建人與自然之間的連繫，體現「傳統手作，社區生產」，達致環境保育及實踐公平貿易。



「土作坊」上架產品的製作過程，奉行「取之自然、用之有道」，堅持使用有機及健康食材，包括由基層婦女手工製作的各式有機堅果糖餅，以及以時令作物加工而成的節日食品，例如選用本地荔枝窩農場出產的新鮮本地薑，製作成薑汁糙米年糕，支持本地生產，確保食品天然無添加。其中更有別具特色的「三糖三醬」，「三糖」即花生糖、腰果糖及芝麻糖；「三醬」則為花生醬、腰果醬、芝麻醬。土作坊亦會舉辦食品製作工作坊，製作天然無添加食物，例如有機花生糖，鼓勵市民支持生態食物。

▲ 「土作坊」積極支持本土農業及生態種植，重建人與自然之間的連繫，達致環境保育及實踐公平貿易。

▲ 「土作坊」登陸天貓香港，配合淘寶年貨節，期望讓更多消費者享受到社區婦女精心製作的賀年食品。

有機賀年食品 支持本土農業



是次雙方合作，除了通過富有經驗的電商平台天貓香港支援本地慈善機構，亦希望發掘基層街坊的才能，提升他們的自我價值，同時推動本地農業發展，建立社區生產模式。社企「土作坊」的成立，展現了聖雅各福群會一向致力服務不同地區人士及維繫社區連結的宗旨。聖雅各福群會總幹事李玉芝表示：「讓社區內的基層婦女透過參與式管理實行社區生產一直都是土作坊宗旨之一。我們希望透過是次合作，讓她們的自家手作有機產品得以向外推廣，同時推動社區生產及生態種植的理念，達至雙贏。」



土作坊希望透過是次合作，讓公眾認識土作坊的產品，推廣健康綠色生活，亦希望透過電商平台，在線上獲得大眾關注。合作除了鞏固灣仔社區的線下客戶群外，也能藉互聯網令更多人認識土作坊，認同其理念並支持土作坊的產品。



天貓淘寶港澳事業部負責人陳子堅表示：「今次很開心能與聖雅各福群會展開合作，將旗下社企『土作坊』的手工產品放到天貓香港平台出售。農曆新年將至，配合平台的淘寶年貨節，期望能讓更多消費者接觸到社區婦女精心製作的賀年食品，共同推動社區發展及社群聯繫。」

▲ 社企「土作坊」展現了聖雅各福群會一向致力服務不同地區人士及維繫社區連結的宗旨。

▲ 聖雅各福群會總幹事李玉芝表示，土作坊的宗旨之一，是讓社區內的基層婦女透過參與式管理，實行社區生產。

▲ 薑汁糙米年糕選用本地荔枝窩農場出產的新鮮本地薑，確保食品天然無添加。

▲ 由基層婦女手工製作的各式有機堅果糖餅。圖為黑椒海鹽焗腰果。

「關心里公益Pop-up Store」 賀年食品支持本地製作



「關心里」的名字之中，「里」既有阿里巴巴的意思，也有香港街道名字「里」之意，擔當著連接大眾與受助社群的一條細小而美麗的道路。此外，「里」也有左鄰右里之意，寓意着這裏是一處我們關心社區，照顧左鄰右里的地方。如果你也想支持「關心里」，可瀏覽淘寶App「關心里公益Pop-up Store」天貓香港店，選購喜歡的健康賀年食品送贈至親，身體力行支持本地婦女及本土農業發展！

（特約）