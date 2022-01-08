輕鬆藝遊索罟灣 「南丫說：」呈現小島風情 副刊版 2022/01/08 分享： 我們最熟悉的離島，不外乎是大嶼山、長洲及南丫島，即使去南丫島，大部人也選擇商舖較集中的榕樹灣。期間限定的公共藝術計劃「南丫說：」，卻選址索罟灣，景點密集易達，又有機會一訪這個較寧靜的社區，用心聆聽島民 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 本地遊 最新專欄文章 更多 1月流水響 落羽杉轉紅 北區公園庭園映襯打卡位 2022/01/07 1月流水響 落羽杉轉紅 北區公園庭園映襯打卡位 ZA嘉年華登陸中環 免費入場打卡玩攤位遊戲贏獎品 2022/01/04 ZA嘉年華登陸中環 免費入場打卡玩攤位遊戲贏獎品 海洋光譜號公海遊延長至3月 登亞洲最大郵輪過新年 2021/12/31 海洋光譜號公海遊延長至3月 登亞洲最大郵輪過新年 恒基兆業旗下商場 日本神社「動物御神籤」登場 2021/12/30 恒基兆業旗下商場 日本神社「動物御神籤」登場 黃埔天地呈獻遊戲高爾夫 親子盡玩6大球道挑戰 2021/12/28 黃埔天地呈獻遊戲高爾夫 親子盡玩6大球道挑戰 展覽 文娛藝術 南丫島