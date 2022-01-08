輕鬆藝遊索罟灣 「南丫說：」呈現小島風情

我們最熟悉的離島，不外乎是大嶼山、長洲及南丫島，即使去南丫島，大部人也選擇商舖較集中的榕樹灣。期間限定的公共藝術計劃「南丫說：」，卻選址索罟灣，景點密集易達，又有機會一訪這個較寧靜的社區，用心聆聽島民

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