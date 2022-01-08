PopWalk天晉滙聯乘插畫家WHOSMiNG 推出虎年富士山立體利市封

虎年將至，是時候準備利市封過農曆新年。PopWalk天晉滙邀請了台灣人氣文青插畫家WHOSMiNG，推出一套4款《PopWalk X WHOSMiNG旨在一喜》2022虎年利市封套裝及尊貴新春利市禮盒

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