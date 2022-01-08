晚市禁堂食宅在家煮成常態 米芝蓮大廚教芥蘭炒臘味不敗貼士

香港爆發第五波疫情，政府收緊防疫措施，晚市禁堂食，宅在家煮又將成為常態。想做快靚正的小菜，其實有很多選擇，就如今次由香港康得思酒店米芝蓮1星餐廳明閣行政總廚李悅發示範的芥蘭炒臘味，就分享臘味做得軟身、

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