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晚市禁堂食宅在家煮成常態 米芝蓮大廚教芥蘭炒臘味不敗貼士

副刊版 2022/01/08

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香港爆發第五波疫情，政府收緊防疫措施，晚市禁堂食，宅在家煮又將成為常態。想做快靚正的小菜，其實有很多選擇，就如今次由香港康得思酒店米芝蓮1星餐廳明閣行政總廚李悅發示範的芥蘭炒臘味，就分享臘味做得軟身、

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欄名 : 大廚教室

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