晚市禁堂食宅在家煮成常態 米芝蓮大廚教芥蘭炒臘味不敗貼士 副刊版 2022/01/08 分享： 香港爆發第五波疫情，政府收緊防疫措施，晚市禁堂食，宅在家煮又將成為常態。想做快靚正的小菜，其實有很多選擇，就如今次由香港康得思酒店米芝蓮1星餐廳明閣行政總廚李悅發示範的芥蘭炒臘味，就分享臘味做得軟身、 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 大廚教室 最新專欄文章 更多 私房菜廚師教煮粟米魚肚羮 用新鮮粟米刨粒更鮮甜 2021/10/02 私房菜廚師教煮粟米魚肚羮 用新鮮粟米刨粒更鮮甜 大廚教陳皮沙薑煎雞 鮮沙薑與粉同用更香口 2021/07/28 大廚教陳皮沙薑煎雞 鮮沙薑與粉同用更香口 大廚教煮翠塘豆腐 軟嫩白滑營養高老幼咸宜 2021/05/12 大廚教煮翠塘豆腐 軟嫩白滑營養高老幼咸宜 大廚教番茄煮豬扒 選厚身豬扒避免變韌 2021/04/21 大廚教番茄煮豬扒 選厚身豬扒避免變韌 大廚教乾葱豆豉爆雞球 雞肉先用油醃會更滑身 2021/04/14 大廚教乾葱豆豉爆雞球 雞肉先用油醃會更滑身 疫情 香港 酒店 餐廳 米芝蓮 廚師 小菜 入廚資訊 食譜