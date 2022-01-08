疫情急轉彎 推盤步伐放緩 置業家居 2022/01/08 分享： 疫情在2022年起首突然急促變化，再爆「第五波疫情」令政府再次收緊限緊令，香港人生活又好像突然急剎停，不少新盤部署亦因而即時放緩。 剛於周四（6日）的地政總署公布，上月有4個新盤獲批預售，包括恒地長沙灣 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 駱婉珊 欄名 : 編者的話 最新專欄文章 更多 2021樓市先升後回 明年仍存暗湧 2021/12/31 2021樓市先升後回 明年仍存暗湧 睇新盤逛商場 齊齊歡度聖誕 2021/12/25 睇新盤逛商場 齊齊歡度聖誕 The YOHO Hub開價合理 短期凍結二手購買力 2021/12/18 The YOHO Hub開價合理 短期凍結二手購買力 樓市重拾升浪 新界西部分屋苑升幅驚人 2021/12/11 樓市重拾升浪 新界西部分屋苑升幅驚人 兩新盤短兵相接 12月一手熱烘烘 2021/12/04 兩新盤短兵相接 12月一手熱烘烘 疫情 一手市場 映築 MONACO MARINE The YOHO Hub發展項目 預售樓花同意書 限聚令 可持續發展 綠色生活 豪宅