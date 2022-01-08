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疫情急轉彎 推盤步伐放緩

置業家居 2022/01/08

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疫情在2022年起首突然急促變化，再爆「第五波疫情」令政府再次收緊限緊令，香港人生活又好像突然急剎停，不少新盤部署亦因而即時放緩。

剛於周四（6日）的地政總署公布，上月有4個新盤獲批預售，包括恒地長沙灣

...

撰文 : 駱婉珊

欄名 : 編者的話

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