近年納米樓6大特色 置業家居 2022/01/08 分享： 樓價高企，市場衍生一批納米樓，價錢相對較低，升斗市民更容易「上車」。今期本刊整合6個納米樓盛行後的現象，由單位開則、配置，以至整體租金表現，與普通單位有甚麼不同？ 1.閣樓盛行 納米樓室內活動有限，住客就 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 封面故事 相關文章 政府出招限呎 納米樓將消失？ 今日 政府出招限呎 納米樓將消失？ 280至320呎半新樓 直擊最新市況 今日 280至320呎半新樓 直擊最新市況 尚悅‧方1房 今日 尚悅‧方1房 薈朗1房 今日 薈朗1房 瑧璈開放式 今日 瑧璈開放式 你可能感興趣 政府出招限呎 納米樓將消失？ 今日 01:00 政府出招限呎 納米樓將消失？ 280至320呎半新樓 直擊最新市況 今日 01:00 280至320呎半新樓 直擊最新市況 尚悅‧方1房 今日 01:00 尚悅‧方1房 最新專欄文章 更多 政府出招限呎 納米樓將消失？ 今日 政府出招限呎 納米樓將消失？ 瑧璈開放式 今日 瑧璈開放式 薈朗1房 今日 薈朗1房 尚悅‧方1房 今日 尚悅‧方1房 280至320呎半新樓 直擊最新市況 今日 280至320呎半新樓 直擊最新市況 納米樓 上車盤