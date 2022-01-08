樓價高企，市場衍生一批納米樓，價錢相對較低，升斗市民更容易「上車」。今期本刊整合6個納米樓盛行後的現象，由單位開則、配置，以至整體租金表現，與普通單位有甚麼不同？

1.閣樓盛行

納米樓室內活動有限，住客就

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