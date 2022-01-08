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280至320呎半新樓 直擊最新市況

置業家居 2022/01/08

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未來政府官方、港鐵項目等住宅單位面積須由280平方呎起步，可預見數年後推售的新盤細單位面積的起步；「如果剛好以280平方呎計算，$2萬多一呎，售價其實未達或剛剛達$800萬。」發展局局長黃偉綸早前分享

...

欄名 : 封面故事

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