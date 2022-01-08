280至320呎半新樓 直擊最新市況 置業家居 2022/01/08 分享： 未來政府官方、港鐵項目等住宅單位面積須由280平方呎起步，可預見數年後推售的新盤細單位面積的起步；「如果剛好以280平方呎計算，$2萬多一呎，售價其實未達或剛剛達$800萬。」發展局局長黃偉綸早前分享 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 封面故事 相關文章 政府出招限呎 納米樓將消失？ 今日 政府出招限呎 納米樓將消失？ 近年納米樓6大特色 今日 近年納米樓6大特色 尚悅‧方1房 今日 尚悅‧方1房 薈朗1房 今日 薈朗1房 瑧璈開放式 今日 瑧璈開放式 你可能感興趣 政府出招限呎 納米樓將消失？ 今日 01:00 政府出招限呎 納米樓將消失？ 近年納米樓6大特色 今日 01:00 近年納米樓6大特色 尚悅‧方1房 今日 01:00 尚悅‧方1房 最新專欄文章 更多 政府出招限呎 納米樓將消失？ 今日 政府出招限呎 納米樓將消失？ 瑧璈開放式 今日 瑧璈開放式 薈朗1房 今日 薈朗1房 尚悅‧方1房 今日 尚悅‧方1房 近年納米樓6大特色 今日 近年納米樓6大特色 中原地產 發展局 放盤 納米樓 二手市場