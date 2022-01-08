瑧璈開放式 置業家居 2022/01/08 分享： 地區：西營盤 單位：低層F室 實用面積：297平方呎 間隔：開放式 叫價：$700萬（呎價：$23,569） 單位提供：利嘉閣（66804409） 作者：梁子謙、徐愷婷、唐健恒 責任編輯：阮詠儀 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 封面故事 相關文章 政府出招限呎 納米樓將消失？ 今日 政府出招限呎 納米樓將消失？ 近年納米樓6大特色 今日 近年納米樓6大特色 280至320呎半新樓 直擊最新市況 今日 280至320呎半新樓 直擊最新市況 尚悅‧方1房 今日 尚悅‧方1房 薈朗1房 今日 薈朗1房 你可能感興趣 政府出招限呎 納米樓將消失？ 今日 01:00 政府出招限呎 納米樓將消失？ 近年納米樓6大特色 今日 01:00 近年納米樓6大特色 280至320呎半新樓 直擊最新市況 今日 01:00 280至320呎半新樓 直擊最新市況 最新專欄文章 更多 政府出招限呎 納米樓將消失？ 今日 政府出招限呎 納米樓將消失？ 薈朗1房 今日 薈朗1房 尚悅‧方1房 今日 尚悅‧方1房 280至320呎半新樓 直擊最新市況 今日 280至320呎半新樓 直擊最新市況 近年納米樓6大特色 今日 近年納米樓6大特色 納米樓 放盤 瑧璈