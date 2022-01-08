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瑧璈開放式

置業家居 2022/01/08

分享：

地區：西營盤

單位：低層F室

實用面積：297平方呎

間隔：開放式

叫價：$700萬（呎價：$23,569）

單位提供：利嘉閣（66804409）

作者：梁子謙、徐愷婷、唐健恒

責任編輯：阮詠儀

...

欄名 : 封面故事

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