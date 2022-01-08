  • 18°C
香港時間 : 2022108日 (六) 01:34
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

政府出招限呎 納米樓將消失？

置業家居 2022/01/08

分享：

政府先出招推「限呎地」須由280呎起步，2022年伊始納米樓存風險問題再度引起關注！究竟納米樓去向何去何從？納米樓係咪真係會完全消失？

發展局公布在賣地條款內加入單位面積下限的建議，限制單位最低面積至

...

欄名 : 封面故事

相關文章

近年納米樓6大特色
今日
近年納米樓6大特色
280至320呎半新樓 直擊最新市況
今日
280至320呎半新樓 直擊最新市況
尚悅‧方1房
今日
尚悅‧方1房
薈朗1房
今日
薈朗1房
瑧璈開放式
今日
瑧璈開放式

你可能感興趣

近年納米樓6大特色
今日 01:00
近年納米樓6大特色
280至320呎半新樓 直擊最新市況
今日 01:00
280至320呎半新樓 直擊最新市況
尚悅‧方1房
今日 01:00
尚悅‧方1房

最新專欄文章 更多

瑧璈開放式
今日
瑧璈開放式
薈朗1房
今日
薈朗1房
尚悅‧方1房
今日
尚悅‧方1房
280至320呎半新樓 直擊最新市況
今日
280至320呎半新樓 直擊最新市況
近年納米樓6大特色
今日
近年納米樓6大特色
一手市場 二手市場 中原地產 發展局 納米樓 農地 放盤 銀行

下一篇文章

近年納米樓6大特色
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？