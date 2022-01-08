政府出招限呎 納米樓將消失？

政府先出招推「限呎地」須由280呎起步，2022年伊始納米樓存風險問題再度引起關注！究竟納米樓去向何去何從？納米樓係咪真係會完全消失？

發展局公布在賣地條款內加入單位面積下限的建議，限制單位最低面積至

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