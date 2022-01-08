政府出招限呎 納米樓將消失？ 置業家居 2022/01/08 分享： 政府先出招推「限呎地」須由280呎起步，2022年伊始納米樓存風險問題再度引起關注！究竟納米樓去向何去何從？納米樓係咪真係會完全消失？ 發展局公布在賣地條款內加入單位面積下限的建議，限制單位最低面積至 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 封面故事 相關文章 近年納米樓6大特色 今日 近年納米樓6大特色 280至320呎半新樓 直擊最新市況 今日 280至320呎半新樓 直擊最新市況 尚悅‧方1房 今日 尚悅‧方1房 薈朗1房 今日 薈朗1房 瑧璈開放式 今日 瑧璈開放式 你可能感興趣 近年納米樓6大特色 今日 01:00 近年納米樓6大特色 280至320呎半新樓 直擊最新市況 今日 01:00 280至320呎半新樓 直擊最新市況 尚悅‧方1房 今日 01:00 尚悅‧方1房 最新專欄文章 更多 瑧璈開放式 今日 瑧璈開放式 薈朗1房 今日 薈朗1房 尚悅‧方1房 今日 尚悅‧方1房 280至320呎半新樓 直擊最新市況 今日 280至320呎半新樓 直擊最新市況 近年納米樓6大特色 今日 近年納米樓6大特色 一手市場 二手市場 中原地產 發展局 納米樓 農地 放盤 銀行