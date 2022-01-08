屯門御海灣II加推42伙 折實$493.08萬起入場 置業家居 2022/01/08 分享： 新地屯門新盤御海灣II（御海灣發展項目第2期）周內加推價單6號，共42伙全新單位應市，面積255至501平方呎，包括開放式至3房單位，價單定價$632.16萬至$1,400.24萬，價單呎價 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 新盤速遞 最新專欄文章 更多 香港仔及鴨脷洲揚海加推65伙應市 折實呎價最貴$6.1萬 今日 香港仔及鴨脷洲揚海加推65伙應市 折實呎價最貴$6.1萬 旺角雋薈2022年頭炮盤 曬冷式盡推120伙 2021/12/31 旺角雋薈2022年頭炮盤 曬冷式盡推120伙 元朗The YOHO Hub首推4房樓王招標 18伙加價1% 2021/12/31 元朗The YOHO Hub首推4房樓王招標 18伙加價1% 啟德MONACO MARINE價錢料較MONACO ONE高一成 最快1月出擊 2021/12/25 啟德MONACO MARINE價錢料較MONACO ONE高一成 最快1月出擊 長沙灣映築 提供337伙 近港鐵站 短期發樓書 2021/12/25 長沙灣映築 提供337伙 近港鐵站 短期發樓書 一手市場 御海灣II