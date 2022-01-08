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香港仔及鴨脷洲揚海加推65伙應市 折實呎價最貴$6.1萬

置業家居 2022/01/08

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港鐵黃竹坑站揚海（港島南岸第2期）重新部署，食住近日豪宅轉旺的市況，除加推65伙全新單位外，另去年餘貨亦順勢加價逾1%。值得留意，新推單位折實呎價$6.1萬料再挑戰「香港仔及鴨脷洲」新高。

揚海新推價單

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欄名 : 新盤速遞

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