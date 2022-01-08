香港仔及鴨脷洲揚海加推65伙應市 折實呎價最貴$6.1萬 置業家居 2022/01/08 分享： 港鐵黃竹坑站揚海（港島南岸第2期）重新部署，食住近日豪宅轉旺的市況，除加推65伙全新單位外，另去年餘貨亦順勢加價逾1%。值得留意，新推單位折實呎價$6.1萬料再挑戰「香港仔及鴨脷洲」新高。 揚海新推價單 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 新盤速遞 最新專欄文章 更多 屯門御海灣II加推42伙 折實$493.08萬起入場 今日 屯門御海灣II加推42伙 折實$493.08萬起入場 旺角雋薈2022年頭炮盤 曬冷式盡推120伙 2021/12/31 旺角雋薈2022年頭炮盤 曬冷式盡推120伙 元朗The YOHO Hub首推4房樓王招標 18伙加價1% 2021/12/31 元朗The YOHO Hub首推4房樓王招標 18伙加價1% 啟德MONACO MARINE價錢料較MONACO ONE高一成 最快1月出擊 2021/12/25 啟德MONACO MARINE價錢料較MONACO ONE高一成 最快1月出擊 長沙灣映築 提供337伙 近港鐵站 短期發樓書 2021/12/25 長沙灣映築 提供337伙 近港鐵站 短期發樓書 豪宅 一手市場 揚海