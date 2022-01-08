藝里坊‧2號遠眺海景 置業家居 2022/01/08 分享： 單位：中層F室 實用面積：282平方呎 間隔：1房 叫租：$21,000（呎租：$74.5） 單位提供：利嘉閣（62931585） 作者：唐健恒 責任編輯：郭慧敏 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 樓市熱話 相關文章 藝里坊‧2號近港鐵站 約50伙放租 開放式$1.48萬起 今日 藝里坊‧2號近港鐵站 約50伙放租 開放式$1.48萬起 交樓質素不俗 惟窗戶失分最多【獲90分位 】 今日 交樓質素不俗 惟窗戶失分最多【獲90分位 】 你可能感興趣 藝里坊‧2號近港鐵站 約50伙放租 開放式$1.48萬起 今日 01:00 藝里坊‧2號近港鐵站 約50伙放租 開放式$1.48萬起 交樓質素不俗 惟窗戶失分最多【獲90分位 】 今日 01:00 交樓質素不俗 惟窗戶失分最多【獲90分位 】 最新專欄文章 更多 藝里坊‧2號近港鐵站 約50伙放租 開放式$1.48萬起 今日 藝里坊‧2號近港鐵站 約50伙放租 開放式$1.48萬起 交樓質素不俗 惟窗戶失分最多【獲90分位 】 今日 交樓質素不俗 惟窗戶失分最多【獲90分位 】 樓價指數連跌2個月 低市價成交湧現？ 2021/12/31 樓價指數連跌2個月 低市價成交湧現？ 半新盤溢價高 維港頌業主蝕近2成 2021/12/31 半新盤溢價高 維港頌業主蝕近2成 愛海頌配套完善 約84伙放租 2房$1.8萬起 2021/12/25 愛海頌配套完善 約84伙放租 2房$1.8萬起