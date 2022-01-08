交樓質素不俗 惟窗戶失分最多【獲90分位 】

本刊記者日前隨同工程監督師陳智康（康Sir）一同驗收了該廈的低層J室、一個實用面積244平方呎的1房單位。

全屋的窗戶問題較大，更是唯一不及格的工種，康Sir指：「差不多有5至6塊玻璃有花或影像扭曲的情

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