藝里坊‧2號近港鐵站 約50伙放租 開放式$1.48萬起

比鄰港鐵西營盤站的藝里坊‧2號，於去年12月起陸續入伙，截至本月4日累錄16宗租務，多由專業人士及新婚夫婦承租，現時約有50個租盤，開放式單位入場租金約$1.48萬起。

西營盤藝里坊‧2號由恒基發展，地

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