CCL按周升0.89% 第五波疫情或下試182點 置業家居 2022/01/08 分享： 中原城市領先指數CCL最新報186.19點（根據2021年12月27日至2022年1月2日簽訂正式買賣合約，12月13日至12月19日簽臨時買賣合約計算），按周升0.89%，惟受疫情影響，估計樓價會反 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 5分鐘速讀 最新專欄文章 更多 CCL按周跌0.01點 6星期新低 報186.09點 2021/12/25 CCL按周跌0.01點 6星期新低 報186.09點 CCL按周跌0.88% 跌幅9周最大 2021/12/18 CCL按周跌0.88% 跌幅9周最大 CCL按周跌0.31% 高位爭持待突破 2021/12/11 CCL按周跌0.31% 高位爭持待突破 CCL按周升0.77% 新界西樓價創歷史次高 2021/12/04 CCL按周升0.77% 新界西樓價創歷史次高 CCL按周跌0.76% 樓價高位爭持未結束 2021/11/27 CCL按周跌0.76% 樓價高位爭持未結束 CCL 中原地產