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CCL按周升0.89% 第五波疫情或下試182點

置業家居 2022/01/08

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中原城市領先指數CCL最新報186.19點（根據2021年12月27日至2022年1月2日簽訂正式買賣合約，12月13日至12月19日簽臨時買賣合約計算），按周升0.89%，惟受疫情影響，估計樓價會反

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