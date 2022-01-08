2021年按息回顧及2022年按息走勢

回顧2021年按息走勢，最注目的必然是超低按息再現，按息由2020年首季約2.5厘跌至2021年低至1.36厘之10年來新低水平。2021年1至9月份銀行體系結餘延續2020年10月起創下歷史新高達$4,575億水平，在高度充裕資金環境下，港元拆息HIBOR持續處於超低水平，與樓按相關的1個月拆息由年初約0.15%於年內進一步下跌，自4月20日起至11月26日期間絕大部分時間1個月拆息處於0.1厘以下的超低息水平，當中9月及10月份平均1個月拆息更跌至0.06%創過去11年新低。拆息低企，市場用家普遍採用H按計劃，H按選用比例高達接近98%，9至10月份按息一度跌至1.36%近10年新低，年內按息亦持續介乎1.36%至1.5%超低水平。

美若加息 港P未必跟隨

事實上，經歷2020年疫情較嚴峻時期後，社會已大致適應疫情，而2021年疫情持續受控，經濟活動開始恢復動力，樓市購買力更是全面釋放，加上發展商積極推售新盤，銀行敘造樓按信心全面恢復，樓按取態積極正面，年內銀行持續地提供低息按揭優惠，H按息普遍低至H+1.3%，持續至今。

由於聯繫滙率制度關係，本港息率趨勢主要跟隨美息，只是步伐及調整速度未必一致。美國聯儲局已公布加快縮減買債步伐，如無意外今年3月便可結束買債計劃，美聯儲局官員預測未來利率的點陣圖預期今年加息3次，加幅共0.75%，屆時美國聯邦基金利率將由現時近零水平回升至0.75%至1%。其實1%仍屬相當低的息率，在2008年金融海嘯前，即是為救市需要大施QE及超低息率政策前，1%已屬美息最低水平；若美息在今年只是返回過往最低水平，相信本港最優惠利率（P）未需要跟隨上升。

事實上，在2008年金融海嘯後，美國在減息周期對比港息已「減突」較大幅度，而在對上一次減息周期，港P在2019年僅減0.125%便返回歷史低水平，然而美國為應對疫情於2020年再減息1.5%，香港沒有跟隨，故此即使美息今年加0.75%，相信港P未有需要上調。雖然歷史做法不一定重複，但參考一下亦無妨，在過往加息周期，港P於美息升至2%或以上水平才開始上調。

H按主導 按息料仍低於2厘

心水清的人會知道，港P不升不代表按息不升，因為現時拆息HIBOR按揭計劃的選用比例達97.5%，故此按息變化主要由HIBOR調整所影響。過往港元拆息早於港P上調，拆息主要受美息、銀行結餘充裕程度、本港投資環境、資金流向、港元需求等因素影響。雖然現時本港銀行結餘較歷史高位$4,575億有所回落，但仍然達$3,775億高度充裕水平，若美息今年上升而市場資金仍然充裕不變，港元拆息未必跟足美息加幅，跟隨息率上調的速度亦較慢。

在對上一次加息周期，當本港銀行體系結餘仍達千億元以上水平，港元拆息大致上未有跟足美息加幅，例如2017年屬於美國加息周期，年內美息上升3次共0.75%，當年本港銀行結餘介乎近$1,800億至$2,600億水平，與樓按相關的1個月港元拆息平均0.56%，1個月美元拆息則平均為1.11%，港元拆息明顯低於美息，亦未有跟足美息加幅。故此美息上升對港元拆息影響視乎本地資金水平及流向變速（當中亦受金管局增發外滙基金票據次數及量數影響，因有抽走市場資金作用），本港投資環境仍然吸引資金，預期今年本港銀行體系結餘亦充裕，故今年港元拆息未必跟足美息加幅，拆息或由「超低水平」微調至「低水平」；拆息仍低企下，相信今年H按繼續主導市場，料2022年按息仍主要處2厘以下水平，低息環境持續，故本港將歷史性出現14年低息環境。