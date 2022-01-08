景觀：6至9座向東北戶 享藍塘海峽景

藍灣半島臨海而建，不少單位均坐擁開闊海景，前方更無建築物遮擋，即使位處低層，景觀同樣開揚。而各座單位中，以6至9座向東北方的單位景觀最優質，外望藍塘海峽之餘，更遠眺

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