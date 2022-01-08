  • 18°C
香港時間 : 2022108日 (六) 01:35
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

藍灣半島屋苑解構

置業家居 2022/01/08

分享：

景觀：6至9座向東北戶 享藍塘海峽景

藍灣半島臨海而建，不少單位均坐擁開闊海景，前方更無建築物遮擋，即使位處低層，景觀同樣開揚。而各座單位中，以6至9座向東北方的單位景觀最優質，外望藍塘海峽之餘，更遠眺

...

欄名 : 屋苑深度遊

報道系列 : 住DONKI樓上系列（二）

相關文章

藍灣半島臨海而建 配套齊備 1房叫價$800萬起
今日
藍灣半島臨海而建 配套齊備 1房叫價$800萬起
藍灣半島屋則大觀園
今日
藍灣半島屋則大觀園
藍灣半島百萬裝修
今日
藍灣半島百萬裝修
藍灣半島日字大廳
今日
藍灣半島日字大廳

你可能感興趣

藍灣半島臨海而建 配套齊備 1房叫價$800萬起
今日 01:00
藍灣半島臨海而建 配套齊備 1房叫價$800萬起
藍灣半島屋則大觀園
今日 01:00
藍灣半島屋則大觀園
藍灣半島百萬裝修
今日 01:00
藍灣半島百萬裝修

最新專欄文章 更多

藍灣半島臨海而建 配套齊備 1房叫價$800萬起
今日
藍灣半島臨海而建 配套齊備 1房叫價$800萬起
藍灣半島日字大廳
今日
藍灣半島日字大廳
藍灣半島百萬裝修
今日
藍灣半島百萬裝修
藍灣半島屋則大觀園
今日
藍灣半島屋則大觀園
屯門市廣場主打中小型戶 投資自住兩相宜
2021/12/04
屯門市廣場主打中小型戶 投資自住兩相宜
藍灣半島 二手市場 放盤 藍灣廣場 Island Resort Mall

上一篇文章

藍灣半島臨海而建 配套齊備 1房叫價$800萬起

下一篇文章

藍灣半島屋則大觀園
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？