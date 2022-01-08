藍灣半島提供3,098伙，分層戶型由1至3房套，當中3房套單位佔7成。此款單位又可細分為3款戶型，分別為3房1套、3房1套連儲物室，以及3房1套連工人套房單位，當中後兩者全數均享有開闊海景，而普通3房

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