藍灣半島百萬裝修 置業家居 2022/01/08 分享： 單位：1座中層E室 實用面積：451平方呎 間隔：2房 叫價：$995萬（實用面積呎價：$22,062） 備註：斥過百萬裝修，外望海景。 單位提供：世紀21 Q動力（93830132） ﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏ ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 屋苑深度遊 報道系列 : 住DONKI樓上系列（二） 相關文章 藍灣半島臨海而建 配套齊備 1房叫價$800萬起 今日 藍灣半島臨海而建 配套齊備 1房叫價$800萬起 藍灣半島屋苑解構 今日 藍灣半島屋苑解構 藍灣半島屋則大觀園 今日 藍灣半島屋則大觀園 藍灣半島日字大廳 今日 藍灣半島日字大廳 你可能感興趣 藍灣半島臨海而建 配套齊備 1房叫價$800萬起 今日 01:00 藍灣半島臨海而建 配套齊備 1房叫價$800萬起 藍灣半島屋苑解構 今日 01:00 藍灣半島屋苑解構 藍灣半島屋則大觀園 今日 01:00 藍灣半島屋則大觀園 最新專欄文章 更多 藍灣半島臨海而建 配套齊備 1房叫價$800萬起 今日 藍灣半島臨海而建 配套齊備 1房叫價$800萬起 藍灣半島日字大廳 今日 藍灣半島日字大廳 藍灣半島屋則大觀園 今日 藍灣半島屋則大觀園 藍灣半島屋苑解構 今日 藍灣半島屋苑解構 屯門市廣場主打中小型戶 投資自住兩相宜 2021/12/04 屯門市廣場主打中小型戶 投資自住兩相宜 藍灣半島 二手市場 放盤 藍灣廣場 Island Resort Mall