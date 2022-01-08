藍灣半島臨海而建 配套齊備 1房叫價$800萬起 置業家居 2022/01/08 分享： 小西灣藍灣半島提供1房至4房，屋苑臨海而建，不少單位均享海景；屋苑基座自設商場及巴士總站，配套齊備，屋苑現時有160個放盤，1房戶最平售$800萬。 藍灣半島由信置、中國光大集團、維德集團及新中地產合作 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 屋苑深度遊 報道系列 : 住DONKI樓上系列（二） 相關文章 藍灣半島屋苑解構 今日 藍灣半島屋苑解構 藍灣半島屋則大觀園 今日 藍灣半島屋則大觀園 藍灣半島百萬裝修 今日 藍灣半島百萬裝修 藍灣半島日字大廳 今日 藍灣半島日字大廳 你可能感興趣 藍灣半島屋苑解構 今日 01:00 藍灣半島屋苑解構 藍灣半島屋則大觀園 今日 01:00 藍灣半島屋則大觀園 藍灣半島百萬裝修 今日 01:00 藍灣半島百萬裝修 最新專欄文章 更多 藍灣半島日字大廳 今日 藍灣半島日字大廳 藍灣半島百萬裝修 今日 藍灣半島百萬裝修 藍灣半島屋則大觀園 今日 藍灣半島屋則大觀園 藍灣半島屋苑解構 今日 藍灣半島屋苑解構 屯門市廣場主打中小型戶 投資自住兩相宜 2021/12/04 屯門市廣場主打中小型戶 投資自住兩相宜 藍灣半島 二手市場 放盤 藍灣廣場 Island Resort Mall