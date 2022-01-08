藍灣半島臨海而建 配套齊備 1房叫價$800萬起

小西灣藍灣半島提供1房至4房，屋苑臨海而建，不少單位均享海景；屋苑基座自設商場及巴士總站，配套齊備，屋苑現時有160個放盤，1房戶最平售$800萬。

藍灣半島由信置、中國光大集團、維德集團及新中地產合作

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