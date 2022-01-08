格力海岸坐擁無敵海景 售價￥250萬起 置業家居 2022/01/08 分享： 珠海唐家灣有「南中國海第一灣」的美喻，而位處當中的格力海岸屬區內的大型臨海綜合項目，背山面海，坐擁延長的海岸綫為賣點，是次推售為第6期單位，戶型2至3房，入場費由￥250萬起。 由上市公司格力地產打造， ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 國內置業 最新專欄文章 更多 懿臻山位處豪宅地段 3房連裝修￥160萬起 2021/12/31 懿臻山位處豪宅地段 3房連裝修￥160萬起 綠景•璽悅灣首推213伙 售價￥316萬起 2021/12/04 綠景•璽悅灣首推213伙 售價￥316萬起 寰宇天下前臨一綫海景 售價由￥430萬起 2021/11/27 寰宇天下前臨一綫海景 售價由￥430萬起 高盛唐家公館 鄰近珠海北站 售價￥345萬起 2021/11/06 高盛唐家公館 鄰近珠海北站 售價￥345萬起 懿薈大廈Ⅱ期享地利優勢 現樓連裝修售￥120萬起 2021/10/23 懿薈大廈Ⅱ期享地利優勢 現樓連裝修售￥120萬起 人民幣 零售 樓價 酒店 物業 商場 珠海