格力海岸坐擁無敵海景 售價￥250萬起

珠海唐家灣有「南中國海第一灣」的美喻，而位處當中的格力海岸屬區內的大型臨海綜合項目，背山面海，坐擁延長的海岸綫為賣點，是次推售為第6期單位，戶型2至3房，入場費由￥250萬起。

由上市公司格力地產打造，

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