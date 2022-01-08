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曼徹斯特Manchester Tower坐落商業區 租賃暢旺 開放式僅$134.4萬起

置業家居 2022/01/08

分享：

英國曼徹斯特樓盤升值及投資潛力俱佳，當中M1地段因坐擁多幢核心商廈及名校網，單位出租率近乎百分百，租金回報更超過7厘。是次介紹坐落該區的單幢新盤Manchester Tower，設有327伙，間隔由開

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欄名 : 海外置業

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