曼徹斯特Manchester Tower坐落商業區 租賃暢旺 開放式僅$134.4萬起 置業家居 2022/01/08 分享： 英國曼徹斯特樓盤升值及投資潛力俱佳，當中M1地段因坐擁多幢核心商廈及名校網，單位出租率近乎百分百，租金回報更超過7厘。是次介紹坐落該區的單幢新盤Manchester Tower，設有327伙，間隔由開 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 海外置業 最新專欄文章 更多 倫敦Lush House鄰近市中心 配套完備 1房入場費$478.8萬起 2021/12/31 倫敦Lush House鄰近市中心 配套完備 1房入場費$478.8萬起 新加坡栢傲景坐落傳統豪宅區 戶型多元 $931萬入場 2021/12/25 新加坡栢傲景坐落傳統豪宅區 戶型多元 $931萬入場 倫敦Templar Gardens $516.3萬入場 住連花園半獨立屋 2021/12/18 倫敦Templar Gardens $516.3萬入場 住連花園半獨立屋 悉尼NEUE Macquarie Park鄰近著名學府 吸引大學生進駐 2021/12/11 悉尼NEUE Macquarie Park鄰近著名學府 吸引大學生進駐 越南峴港The Filmore Da Nang比鄰商業區 1房$220萬入場 2021/12/04 越南峴港The Filmore Da Nang比鄰商業區 1房$220萬入場 曼徹斯特 英國 海外物業 移民 英鎊