Ceramica Cielo 臉盆新世代 置業家居 2022/01/08 分享： 浴室潔具組合趨向人性化設計，而且佔用空間愈來愈小！意大利衞浴潔具品牌Ceramica Cielo，新近推出的臉盆系列Elle、Delfo與Kyros，一律出自意大利設計師Andrea Parisio與 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 新材有道 最新專欄文章 更多 Mia Cucina銅鑼灣陳列室 演繹輕奢風潮流 今日 Mia Cucina銅鑼灣陳列室 演繹輕奢風潮流 日本Shigeru 重「鋅」定義 2021/12/11 日本Shigeru 重「鋅」定義 Karim Rashid最新牆紙系列 如熒光藝術壁畫 2021/12/11 Karim Rashid最新牆紙系列 如熒光藝術壁畫 hansgrohe得獎設計 納米樓恩物 2021/12/04 hansgrohe得獎設計 納米樓恩物 Mia Cucina聯乘Quooker 推限時優惠 2021/11/27 Mia Cucina聯乘Quooker 推限時優惠 建材 裝修設計 家居 消費資訊 意大利 香港中華煤氣（00003） 歐元