Mia Cucina銅鑼灣陳列室 演繹輕奢風潮流

【編輯推介】當白色的入廚空間碰上型格的玫瑰金色，令人聯想到近年流行的輕奢風主義。Mia Cucina位於銅鑼灣陳列室，令人耳目一新。白色廚櫃中的玫瑰金綫條尤其凸出，同時糅合了空間美學與生活品味。細心看

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