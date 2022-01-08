Mia Cucina銅鑼灣陳列室 演繹輕奢風潮流 置業家居 2022/01/08 分享： 【編輯推介】當白色的入廚空間碰上型格的玫瑰金色，令人聯想到近年流行的輕奢風主義。Mia Cucina位於銅鑼灣陳列室，令人耳目一新。白色廚櫃中的玫瑰金綫條尤其凸出，同時糅合了空間美學與生活品味。細心看 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 新材有道 最新專欄文章 更多 Ceramica Cielo 臉盆新世代 今日 Ceramica Cielo 臉盆新世代 日本Shigeru 重「鋅」定義 2021/12/11 日本Shigeru 重「鋅」定義 Karim Rashid最新牆紙系列 如熒光藝術壁畫 2021/12/11 Karim Rashid最新牆紙系列 如熒光藝術壁畫 hansgrohe得獎設計 納米樓恩物 2021/12/04 hansgrohe得獎設計 納米樓恩物 Mia Cucina聯乘Quooker 推限時優惠 2021/11/27 Mia Cucina聯乘Quooker 推限時優惠 建材 裝修設計 家居 消費資訊 意大利 香港中華煤氣（00003） 中華煤氣