全新Momi Momi按摩椅 設體型偵測與溫感按摩 置業家居 2022/01/08 分享： 【其他推介】Panasonic全新Momi Momi溫感專業按摩椅（型號EP-MAF1），配備體型偵測功能，可掃描肩部位置，讓按摩椅根據不同體型執行按摩程序。9組全自動按摩程式包括揉撫放鬆、揉按鬆弛、 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 影音家電 最新專欄文章 更多 Dyson V15 Detect吸塵機 極致無塵 今日 Dyson V15 Detect吸塵機 極致無塵 MICHI推5款新品 助都市人紓壓放鬆 2021/12/31 MICHI推5款新品 助都市人紓壓放鬆 瑞士V-ZUG 巔峰之作獲獎 2021/12/25 瑞士V-ZUG 巔峰之作獲獎 德國Teka SteakMaster 全天候「五星級扒房」 2021/12/25 德國Teka SteakMaster 全天候「五星級扒房」 德國製造HEATSCOPE 20秒極速製暖 2021/12/04 德國製造HEATSCOPE 20秒極速製暖 家居 Dyson Panasonic 家電 消費資訊 疫情