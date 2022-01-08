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全新Momi Momi按摩椅 設體型偵測與溫感按摩

置業家居 2022/01/08

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【其他推介】Panasonic全新Momi Momi溫感專業按摩椅（型號EP-MAF1），配備體型偵測功能，可掃描肩部位置，讓按摩椅根據不同體型執行按摩程序。9組全自動按摩程式包括揉撫放鬆、揉按鬆弛、

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欄名 : 影音家電

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