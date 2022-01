面對氣候危機 千萬要抬頭

如果科學家拿出確鑿證據警告大家,一顆像喜馬拉雅山般大的慧星將在6個月後撞上地球,而人類明明有時間、有辦法採取行動,扭轉世界末日,偏偏以政客為首的社會各界見棺材也不流淚,有人毫不在意,有人迴避事實,有人抱懷疑論,有人為個人利益機關算盡,總之大家甚麼也不做,甚至鼓吹不要仰頭望天空……何其荒謬。

這橋段來自最近熱議的黑色幽默電影《千萬別抬頭》(Don't Look Up),容我劇透:故事裏沒救世主,結局是一鑊熟。電影海報印上這句話:「基於真正可能會發生的事」(based on truly possible events),把公仔畫出腸--人類自掘墳墓,你還道只在荒誕劇裏發生嗎?

的確,要是把慧星換成全球氣候變化,這些情節大可回收重用,一樣入型入格。

各國大呼碳中和 燃煤發電卻反增

去年11月,聯合國氣候大會在英國舉行,席上各國大呼關注氣候變化,更相繼加入「碳中和俱樂部」,逐步向化石燃料講「拜拜」。然而,別以為與會各國已經下定決心「抬頭」面對氣候危機,國際能源總署(IEA)上月發布的最新報告《煤炭2021》(Coal 2021),便朝大家頭上澆下一盆冷水。

報告指出,全球燃煤發電量在2019至2020年連續兩年下跌,卻在2021年來個大翻盤,預計大幅增長9%,為有紀錄以來最高,並預測今年的燃煤需求仍未見頂。

不是說要減碳嗎,怎麼燃煤逆大勢而行?報告歸因於2021年疫下經濟復甦,用電需求大增,惟去年天然氣價格飛漲、新增的再生能源建設又追不上用電缺口,導致美國、歐盟、中國、印度等國轉向價格較低的煤碳打主意,前兩者的燃煤增長,便較上一年飛升了兩成,至於後兩國,亦分別錄得12%和9%的升幅。

國際能源總署署長Fatih Birol在聲明中表示,增加燃煤是「令人擔憂的迹象,凸顯全球在致力達致淨零排放的目標上,路途尚遠。」

報告預期,美國和歐盟今年的燃煤需求增長會放緩,不過值得關注的是,中印兩個消耗全球三分之二煤碳的大國,用電量仍在成長期,加上能源轉型未到位,估計兩國的耗煤需求至少到2024年仍將居高不下。內地一家國企在上周三(29日)更宣布,全國規模最大的燃煤機組正式在內蒙古完工。

而在踏進2022年的第二天,歐盟執行委員會(European Commission)宣告,把部分核電和天然氣納入「綠色投資」的計劃,這在成員國之間惹來爭議,德國、奧地利、盧森堡、葡萄牙、丹麥等國更明言反對。

核電納綠色投資 歐盟惹爭議

天然氣的名字中雖有「天然」二字,但根本就是會排出溫室氣體的化石燃料;至於核電,其安全隱患糾纏人類歷史超過半世紀,正逐步淘汰核能的德國便狠批歐盟執行委員會的提議「完全錯誤」。歐盟的這場爭論,在在凸顯各國在能源轉型下用電量慾求不滿的窘境。

無論是歐美還是中印,要認真抬起頭面對氣候挑戰,似乎如電影般,未許樂觀,然而不抬頭不代表事實不存在。謹以片末的禱文作結:「親愛的天父和全能的造物者……求祢赦免我們的自大……赦免我們的懷疑。最重要的是,祈求祢的愛讓我們安心渡過黑暗時刻。」

▲ 根據國際能源總署最新報告,2021年全球燃煤發電量預計大幅增長9%,為有紀錄以來最高。(新華社資料圖片)