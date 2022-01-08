疫情風雨欲來 速打針齊抗疫

本港新冠疫情在最近一周面臨嚴峻挑戰，國泰空中服務員獲豁免檢疫，返港後違規外出，在節日期間大肆播毒，令Omicron變種病毒在社區迅速散播，由此引發的望月樓群組、跳舞群組等來看，Omicron病毒的傳染力實在非常高。

觀乎望月樓群組中，距離空中服務員所坐位置10米以外的人士亦受感染，可見在通風相對較差的環境下，病毒散播風險十分大；當然，在食肆用膳期間須脫下口罩，感染者播毒量相信大大提高，而食肆內食客走動頻繁，亦不易追蹤。

通風系統缺陷當然是造成傳播的主因之一，而公眾場所往往較難改善通風，加上人流多，能造成大爆發的例子比比皆是。除了通風系統缺陷外，亦可能是食客經過患者附近接觸到其飛沫造成感染，或是食肆職員接觸沾有飛沫的食具，再間接感染坐得較遠的食客，又或是在公眾洗手間傳播。

Omicron傳播力強 防疫措施或須檢討

事實上，面對Omicron變種病毒，現時在食肆或公共場所實施的防疫措施，例如食肆分類、店內設隔板、四人一枱等，實在有機會要再檢討。現時政府絕對應該加緊規定「安心出行」應用程式的使用，除非有特別原因，否則出入公眾場所時，應強制使用「安心出行」記錄行蹤；至於一些戶外場所，雖然大多有「安心出行」程式二維碼張貼，但由於無人把守，市民出入此類場所並不踴躍記錄，政府有必要規定各場所有專人監察市民使用「安心出行」，尤其是一些可能會脫下口罩的場所。

以往筆者曾經提到，新加坡所採用的手機應用程式，有追蹤患者行蹤的功能，使用者亦可得知附近有無確診及懷疑個案。當然，現時本港採取的防疫策略仍是盡量找出所有感染個案，並盡早隔離治療，但如果「安心出行」程式能適時提醒用家，所到地點過往數天的感染風險，將更有助控制人流聚集，減少交叉感染。

應善用科技 準確監控免檢疫人士

政府專家顧問袁國勇日前表示，本港在追蹤密切接觸者方面的能力仍弱，在使用高科技協助上仍不足夠，以致未能在短時間內完整追蹤所有人，言下之意就是現時「安心出行」程式的功能未盡完善，或違反相關規定的罰則不夠嚴格，以致漏洞百出。

以今次國泰空中服務員播毒事件為例，機組人員免檢疫回港後確診已非首次，容許機組人員回港居家隔離本已是一大漏洞，而對此類機組人員疏於監控，令漏洞更大。誠然，政府不能以「人盯人」方式監控居家隔離人士，但卻大可使用科技，更準確監控相關人士有否違反禁令，擅自離開居所，國泰亦應主動交代過往有多少機組人員違反禁令，以及有否接受處分等，以儆效尤。

各地的Omicron新增個案每天數以十萬計，可見其傳染力較以往Delta及Alpha變種病毒大增，歐美等地現時已無法壓制疫情，只能採取被動的抗疫策略，稍為減低傳播；雖然歐美國家已有7至8成人接種疫苗，但疫苗只能降低感染變種病毒的嚴重性及入院率，並不能控制其感染率。

現時本港已處於第五波疫情爆發的臨界點，港人在節日過後，有需要重新投入抗疫，減少不必要外出和在外用膳，以及遵從政府防疫措施，長者應盡快打齊疫苗，專家亦應盡快批准降低兒童接種的年齡，盡快將整體接種率提升至9成，才有機會令香港不至淪陷於第五波疫情，造成大量感染甚至傷亡。（文章只代表個人立場）

▲ 日前有國泰空中服務員免檢疫返港後違規外出活動，令Omicron變種病毒在社區迅速散播，衍生望月樓群組。（資料圖片）