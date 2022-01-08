促立法禁體罰 終結虐兒悲劇

正當許多人歡渡佳節時，社會又再次出現令人心碎的虐待及忽略照顧兒童事件。本應讓弱勢兒童得到保護和照顧的住宿院舍，據報至少有18名兒童遭受身體傷害，包括被扯頭髮、拍打頭部、掌摑，以及遭拋落地下。

虐兒案件於去年引發社會大眾譁然和憤怒，一對夫婦因虐打一名22個月大的幼兒被捕，蹣跚學步的幼兒死於營養不良，身上有70多處瘀傷和疤痕；另一對夫婦則因虐待和謀殺5歲女兒，被判囚終身。

虐兒個案飈升 去年增57%

根據社會福利署的統計，近兩年虐兒個案飈升，由2020年首9個月的650宗，急增至去年同期的1,023宗，增幅達57%。我不禁想，何時才能終結虐兒悲劇？

看到兒童遭受任何形式的虐待，都會令人痛心難過，我們不應等到下個悲劇發生，才喚醒社會正視保護兒童免受暴力和虐待的重要性。在保護兒童安全和福祉上，每個成年人都發揮着至關重要的作用。

施政報告表示，政府正準備就強制舉報虐兒個案的機制立法，並承諾加強有關專業工作者識別虐兒的培訓。我對此表示歡迎，認為此舉是完善通報、識別可疑虐兒行為及適時跟進的關鍵一步；但這只是個開始，當去到通報虐兒個案時，兒童已經遭受到傷害，因此我們必須防範於未然。

作為服務兒童的機構，社會大眾對我們在保障兒童權益上寄予厚望。救助兒童會致力確保兒童在家中和在外的安全，我們除了堅守本會的守護兒童守則，亦為其他機構提供培訓和指導，協助他們發展相關知識、技能和守則，使這些機構更能夠確保兒童安全。

推廣正向管教 至為關鍵

機構應訂立通報及應變機制，包括設立負責兒童保護事項的負責人，能就機構的兒童安全風險提供適切處理及支援；此外，機構亦需要培養員工識別和應對懷疑虐兒個案的能力，並且培養守護兒童的機構文化、確立跨部門合作及問責制度。

禁止體罰和推廣正向管教，對防止虐待兒童也是至關重要。不幸的是，懲罰仍然是香港普遍的育兒管教方式，我們需要在社會建立「虐兒行為零容忍」的文化。我促請政府就禁止施行體罰及任何羞辱式的懲罰進行全面立法，並按法改會建議訂立「沒有保護罪」，就照顧者未有照顧好兒童或易受傷害的成年人，建議須負上刑事法律責任。

去年，哥倫比亞成為全球第63個國家全面禁止體罰兒童，包括在家中。香港為甚麼不能成為下一個？

▲ 禁止體罰和推廣正向管教，對防止虐待兒童也是至關重要。（資料圖片）