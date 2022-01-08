堅持開發mRNA疫苗 藥廠疫境危轉機

受惠於愈來愈多人接種新冠疫苗，在Omicron變種病毒引發的新一波疫情下，患者的重症率及死亡率大幅下降。各國歌頒疫苗及為民眾加快接種的同時，背後更大功臣實是一群短時間內發明新冠疫苗的科學家。

失敗經驗

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