新一年，西安疫情和封城還是最令人擔心。尤其是從社交媒體傳來各種居民的親身經歷，確實使人不明白，為何這樣一個大城市的管理方式，還是有那麼多不足。

最經典莫如社區下了死命令，封區就絕不能開門閘。那眼見有火警發生，守門的也真的不讓消防進場，結果要消防人員爬過欄杆走入小區。其他如買菜難就更不在話下，後來發展出「以物易物」的舊交易智慧，也是莫大諷刺。

兩年經驗結論，一個城市的防控能力，體現於三個要點：一是該市有足夠財政資源；二是政府應變及動員能力；三是市民的防控及自保意識。在這三方面，上海三者兼得，表現最佳。鄭州不一定有錢，但動員能力和意識尚可。西安算大城，財政不差，但今次動員協調力就比下去。市民的意識方面，因為西安這情況是極端的一刀切，根本不讓出門，人們只能遵從，談不上意識不意識了。

回到最被詬病的食物投送問題，反映了過硬的管理，只以絕對的數字上清零作目標，確實是值得商榷。為了保證人口不流動以減傳播機會，過往在武漢案例中發揮大作用的志願者投送的民間系統被禁。而管理方的派送政策及物資調動，又遠落後於市場需求。最簡單如，城市其實早有成熟的物流派送系統，就是如京東、盒馬等日用品快遞，為甚麼不可以安排成為助力，解決最基本的食材運送到戶問題。

有在西安的朋友表示，本來這極端情況下，最能發揮作用的就是細分的社區自助自救，但過往這組織都由居委、街坊組織代辦，一旦這種組織不作為，個別家家戶戶就很難主動再組織互助，而內地亦沒非官方的公益團體去做這種事。西安一例，確是引以為鑑。