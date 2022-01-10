社會面臨公共健康危機（Public Health Crisis），首要做好風險管理（Risk Management）。每個政府各有不同的處理方法，面向公眾的每一個決定、每一個宣布，都要在邏輯上有個合理的說法。標準的風險管理基準（Protocol）有以下六大步驟：

一、Detection（查測）；二、Preparation（措施準備）；三、Containment（遏止擴散）；四、Eradication（消滅源頭）；五、Recovery（復元）；六、Lessons Learned（檢討和汲取教訓）。當中的步驟四、五、六，是危機過後的步驟，暫且不談。在疫症嚴峻的情況下，頭三步不僅重要，更是必要。

先說Detection，查測和辨識誰帶有病毒，這是只有政府才可做到的工作。查看近期本地變種病毒Omicron中招人士，由一開始全都是外來輸入個案，這早已是個很重要的信息告訴政府：入境把關工作要做得比以前更嚴謹。病毒無眼，根本無人會具有特殊免疫力，所以給予某類職業、某類特殊人物免檢，於理不合，理應每個從境外入境者都應接受檢測、檢疫，無一例外，那才能真正保護到城內的市民。

若有些入境人士可有豁免權，那這個決定的背後假設，是某些地方、某些職業、某些特殊人士不會受感染，這個假設一直理據薄弱，亦是邏輯上、風險管理上、防疫上一大漏洞，尤其是現時已有相當個案顯示，中招人士已打齊兩針疫苗，那麼，假設一些經常要乘坐飛機的人士「有打針=安全=入境可免檢」，是很危險的想法和做法。

一個錯誤的假設和管理漏洞，可以牽連甚廣，甚至由全城埋單。因此，一個政府的每個做法和決策，在向公眾交代時，都得有個合理說法，出來面向公眾前，必先考慮說法和理由是否站得住腳、是否成立，才能叫人順氣。