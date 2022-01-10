港島香格里拉╳法國嬌蘭 新春下午茶迎新歲 副刊版 2022/01/10 分享： 港島香格里拉與法國嬌蘭首度合作，推出「新春蜂虎」下午茶（$858 / 2位，1月17日至2月28日供應），酒店廚師以法國嬌蘭經典標誌─蜜蜂，以及春意盎然的花卉和經典紅色為創作靈感，打造各式小食及甜品迎 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 新鮮熱辣 最新專欄文章 更多 皇室堡╳文地貓新春市集 5大打卡熱點 肥貓店長駐場 今日 皇室堡╳文地貓新春市集 5大打卡熱點 肥貓店長駐場 Vive Cake Boutique聯乘LuLu the Piggy 推蛋糕及下午茶 今日 Vive Cake Boutique聯乘LuLu the Piggy 推蛋糕及下午茶 PopWalk天晉滙聯乘插畫家WHOSMiNG 推出虎年富士山立體利市封 2022/01/08 PopWalk天晉滙聯乘插畫家WHOSMiNG 推出虎年富士山立體利市封 星巴克新春虎年系列產品 生肖杯+甜點禮盒 2022/01/07 星巴克新春虎年系列產品 生肖杯+甜點禮盒 The Envoy推出全新雞尾酒系列 重現工業革命的黃金歲月 2022/01/07 The Envoy推出全新雞尾酒系列 重現工業革命的黃金歲月