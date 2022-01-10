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港島香格里拉╳法國嬌蘭 新春下午茶迎新歲

副刊版 2022/01/10

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港島香格里拉與法國嬌蘭首度合作，推出「新春蜂虎」下午茶（$858 / 2位，1月17日至2月28日供應），酒店廚師以法國嬌蘭經典標誌─蜜蜂，以及春意盎然的花卉和經典紅色為創作靈感，打造各式小食及甜品迎

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欄名 : 新鮮熱辣

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