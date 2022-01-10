皇室堡╳文地貓新春市集 5大打卡熱點 肥貓店長駐場

皇室堡聯乘人氣插畫家文地貓打造「喵聲報喜新春市集」，由1月21日至2月20日設5大打卡位伴大家虎年行大運。屆時除了文地貓首次化身成老虎造型恭候大家之外，更帶上一眾貓星人包括笨薯、米高、多爺及象廚來陪大

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