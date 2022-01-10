涉華貿易兩煩惱 拜登今年怎麼辦？

兩部落一個在內陸一個在海邊，一個會種地一個會捕魚，各自雖能餬口，獨沽一味難免很寡。雙方做起貿易後，原本只有飯吃的有了道餸，原本只有魚吃的也能吃更飽。大家生活都改善了，更不需再為「非我族類」打來打去，飽足和安全有了保障，社會和文明就有更大機會繁榮。

這就是貿易的意義。你情我願大前提下，貿易是不用殺掉對方奪取資源的理由。畢竟有些事情對方更擅長，和他交換既更高效，亦可讓自己專心擅長的事。貨物過境，軍隊就不用過境；若貨物過不了境，過境的則恐怕會是軍隊。貿易不是誰佔了誰的便宜，而是互惠互利，比武力威懾更加能夠帶來穩固持久的安全、更加有「平天下」的力量。

美缺席亞太兩自貿區 重振障礙

美國前總統「懂王」特朗普（Donald Trump）常自誇「無人比我更懂」甚麼甚麼，卻不懂貿易的真諦。多得特朗普，現任總統拜登（Joe Biden）今天面對兩大貿易煩惱，兩件事都關乎他要激烈競爭的中國。

首先，踏入2022年，美國赫然同時缺席亞太兩大自由貿易區，成為拜登重振美國雄風一大障礙。

中日韓與東盟十國，加上澳洲、新西蘭的《區域全面經濟夥伴關係協定》（Regional Comprehensive Economic Partnership，簡稱RCEP）元旦起生效，15國合共約佔全球人口和經濟總量30%，是迄今最大規模自貿區。協定20年內逐步免除成員間約90%貨物關稅，大幅促進亞太國家經濟相互依存度。中國作為龍頭，經濟規模佔集團約60%，協定對中國建立新世紀亞洲秩序的重要不言而喻。

經貿當前 盟友也擋不住與華融合

RCEP雖說條文涵蓋範疇較少，不包括勞工、環保和規範國企等，卻勝在成員覆蓋面夠廣。協定包括澳洲、日本這兩個受拜登政府極力拉攏，且很大程度願意配合的國家即說明了，就算她們有意在地緣和軍事上遏制中國、協助美國維持舊有體系，也擋不住經貿上與中國進一步融合、確保自身在新秩序一席之位、爭取長遠發展空間的吸引力。又例如，RCEP包括了日本、南韓這兩個仇家，再次說明貿易促進安全的厲害。日韓同為美國軍事盟友，美國卻幾乎沒法說服兩國化敵為友。

RCEP精妙之處在於，中國雖是分量最重一員，但牽頭談判的並非中國而是東盟。東盟內部政治光譜與意識形態各異，包含社會主義與資本主義、民主與威權、君主制與共和制、伊斯蘭以至軍政府國家，本身就是以貿易推動相互依存，從而降低衝突風險，達至集體安全，令發展空間最大化的典範。東盟「拉雜成軍」、影響力看似不足，反而有利爭取其他不同國家信任。

東盟以貿易而非武力作為國際秩序主導力量的思路，與中國不謀而合；東南亞在世紀之交前後開始迅速發展的軌迹，亦跟中國崛起大致重疊，雙方愈走愈近乃是自然。東盟2020年起已超越歐盟、美國，成為中國最大貿易夥伴。

相比下，美國未有看清，東盟各國取態雖不盡相同，但整體仍傾向和大國合作共謀發展，同時堅持集團本位「以我為主」的戰略定位。

美國以軍事和地緣角度，視東南亞為圍堵中國一環，嘗試迫使東盟各國在中美之間選邊站充當「馬前卒」，效果會很有限。即使美國曾牽頭締造《跨太平洋夥伴協定》（Trans-Pacific Partnership，簡稱TPP），協定亦只包括4個東盟國家，排除組織更多成員，令這種經貿努力充滿製造分化對立的意味（這也體現於TPP包括日本但無南韓）。

最致命的是，民粹主義者特朗普讓美國退出TPP，而拜登並無力令美國回到演化後的《全面與進步跨太平洋夥伴關係協定》（Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership，簡稱CPTPP）。

中美貿協屆滿 料完成度約60%

美國多年來忽視了本國製造業在全球化競爭下，需要升級轉型的問題，使勞動階層生計變相倒退，釀成今天國家路向深陷民粹束縛局面。戰略界雖深知重返CPTPP至關重要，但這在民主黨內部也遭到強烈牴觸；拜登政府民望低迷，還須面對今年中期選舉和2024年大選，回到CPTPP機會渺茫。

拜登政府尚在制定的「全面印太經濟框架」也只能避重就輕，稱不尋求傳統貿協，聚焦數字貿易、供應鏈韌性、清潔能源、基建與勞工標準等。說一大堆，更似另一份雄心勃勃但實踐困難、抗衡一帶一路的外援計劃，反正不是實實在在降低貿易壁壘、促進相互依存的自貿協定。這邊廂，中國已申請加入CPTPP。

拜登另一新年貿易煩惱？中美貿易協議隨2021年結束，期限屆滿了。特朗普發動中美貿易戰，對3,700億美元華貨加徵關稅後，中美2020年1月達成「第一階段」協議，同意兩年間將美國對華出口規模，從2017年水平增加2,000億美元，和停止進一步加徵關稅。

明眼人知道，這份特朗普的「史上最大交易」根本得啖笑。美國對華出口本就1,000多億美元，正常條件下要把這天文數字兩年增近200%也極難。何況世界遇上新冠疫情，供應鏈堵塞，美國生產力受挫；美方打壓中國科技發展，禁運高端芯片等高值產品；美國最大出口商波音新機737 MAX停飛等等。

彼得森國際經濟研究所預料，中美貿協完成度大概為60%，這其實已很好。中國去年首11個月從美入口按年大增37%，對美出口也增28%，反映種種意外和人為阻力，都改不了中美經濟互相依存。特朗普以關稅改變中美經貿結構、消除對華貿易赤字，又推動中美脫鈎的矛盾實驗，一如所料失敗。現任財長耶倫（Janet Yellen）坦言，關稅傷害了美國消費者，削減關稅有助紓緩通脹。

拜登陷兩難 不能撤銷或加關稅

拜登兩難在於，既不能再加關稅「懲罰中國」，也不能撤銷關稅「放過中國」。保留大部分、針對性減免個別關稅，並繼續事倍功半地與中方對話，相信就是最終結果。

對中方而言，今年穩外貿難度也是前所未有，除了原材料價格和供應鏈等外部因素，內部亦面臨需就疫情演化調節，達至防疫和經濟生產兩不誤的考驗。值得留神的是，美歐貿易戰去年已大致擺平，拜登政府聯合歐盟就貿易對華施壓力度或會倍增；美方也可能混打貿易和台灣兩張牌，推動美台貿易談判，和鼓動CPTPP成員接納台方加入申請，但這些都難以彌補美國在「亞洲世紀」缺席亞太主要自貿區的影響。

總的來說，從美英澳核潛艇協議可見，美國代表的仍是武力威懾為主的舊秩序。中法俄英美新年首次發表《關於防止核戰爭與避免軍備競賽的聯合聲明》，申明核戰爭打不贏、也打不得，重申繼續遵守及早真誠談判全面核裁軍的《核不擴散條約》義務。惟要放棄「恐怖平衡」實現無核武世界，更顯建立「貿易平天下」新安全秩序的重要。

▲ 美國總統拜登今年將面對兩大貿易煩惱，兩件事都關乎中國。（路透社資料圖片）