Drop penny 給入住竹篙灣者建議

近日香港人留意最多的字詞，除了Omicron，相信要數到竹篙灣，而用開英文的朋友，就是Penny's Bay，竹篙灣的英文名，竹篙灣中英文名字何來，我嘗試找但卻沒有可信的答案。

竹篙是一根長竹竿，是船的推進工具，適合在淺水河道和近岸航行的船舶。原理是利用篙，撑住水底或岸邊物體，按照力的作用與反作用，令船向用力的相反方向前進。竹篙粗而結實，若有人在船上拿起竹篙，攔腰一掃，一船人都會被掃低，或者紛紛落水。中國人有句說話，大家也都聽過，「一竹篙打一船人」是也，借用來比喻不問情由、是非不分，用片面觀點看待整體問題。

「一竹篙打一船人」英文怎說？相似的是tar somebody with the same brush，或者paint everyone with a single brush。Tar是塗上焦油或塗污之意，用同一個掃（brush）來把焦油塗在不同人身上，也就是「一竹篙打一船人」。舉例說：I admit that some politicians do not follow disease prevention arrangements, but it is not fair that we all tar them with the same brush（我承認有些政治人物不守防疫規定，但一竹篙打一船人說全部政治人物都一樣，那是不公平的。）

Penny，在英文可作人名、地方名，另一主要用法，就是英國貨幣單位中的便士，眾數是pence或pennies。英國幣值以前以pound（鎊）、shilling（先令）、penny（便士）為單位，鎊最大，便士最小，以前試過240便士等於1英鎊，後來為了方便計算，先令被廢棄，改成100便士等於1英鎊。1便士即是我們1分錢的概念，而在美國不叫penny，叫cent，香港也習慣用cent，1毫子也就是10 cents，10分錢。Penny一字，在英語運用中多涉及金錢，例如it won't cost you a penny，即是不用付一分錢的意思，it was an expensive meal but worth every penny（這頓飯很貴，但每分錢都值得）。話自己「窮到燶」，斯文點說身無分文是I am penniless，就是1分錢都無。

英國人雖然出名愛喝茶，但當年咖啡傳到去時，也相當火熱，倫敦開了很多咖啡館。咖啡館不單要來喝咖啡、講八卦，亦是民眾討論政治、學術最愛的地方，提供了解新聞、溝通信息、切磋學問、談論世事以及褒貶時政的公共空間。只要花上一個便士喝咖啡，就可以在那兒發表自己高見，像在課堂演講般，故此英國的咖啡館在坊間有一個俗稱--便士大學（Penny University）。喝過咖啡需要上廁所，舊時的英國公廁廁格門，需要投1便士硬幣才能打開。久而久之，英國人多了一句生活用語：If you'll excuse me, I need to spend a penny，即是「不好意思，我去一趟洗手間」，委婉地說，我去方便一下。

明白世上總有bad penny

Penny在英語中除了涉及金錢，亦引伸出其他諺語用法。A bad penny always turns up，字面解作假的或損毁的1便士硬幣常出現，內裏隱含了無法避免的無奈之意。一枚硬幣在流通過程中因磨損之類而失去價值，甚或成為無人要的劣幣，過去的英國，假鈔或假硬幣不少，成了大家嫌棄的東西。一個人把劣質便士用出去，用不了多久，自己在找贖時也有機會收到，假鈔或劣幣總能流通回到自己手裏，損失或噩運不可避免，人們便說a bad penny always turns up。A bad penny也可以指一個聲名狼藉的人，一個人說話得罪人多稱呼人少，其他人見他不開胃，沒有人期待這樣的人出現，但生活中不時有這樣的不速之客，整句意思就是，不受歡迎的人總是在不受歡迎的時候出現。被送入竹篙灣檢疫中心的無辜人們，如果想通了a bad penny always turns up這句，明白到世上總有bad penny，很多東西事與願違，心裏應該會好過點。

Penny wise, pound foolish等於中文的因小失大，或貪小便宜吃大虧，為了1便士精打細算、斤斤計較，卻招來更大損失。那些因為權衡謀算政治利益出席政治酬酢活動的人，在竹篙灣得閒時或者可以咀嚼一下這句。

A penny for your thoughts是解I'll give you a penny for your thoughts（我給你一便士，買你的想法），這是一句常用的英語表達，不是真的要付錢買，實際的含義是「你在想甚麼呢？」例如看到某人在沉思，可以用這句向其打招呼，問對方在想甚麼。例如當朋友在竹篙灣「休養」，一段時間無音訊，想向其表達關心，可以WhatsApp詢問：You're a bit quiet……A penny for your thoughts（你怎麼沒音訊了，在想甚麼呢？）

我們不能「一竹篙打一船人」，被迫住進竹篙灣的，很多人都是無辜的，不知何解成為病毒密切接觸者。21天的竹篙灣生活，失掉了行動自由，卻換來了思想自由，暫時不必再面對工作或其他生活苦惱，可以看看書，想想其他生命中的事，就當如是上天安排的休息吧。If the penny drops, you suddenly understand something（一個便士跌下，突然明白了甚麼），這裏引伸為恍然大悟、豁然開朗的意思。The guy in Penny's Bay looked confused for a moment, then suddenly the penny dropped……（那個身處竹篙灣的人一開始看來有些不解，後來恍然大悟……）。希望那些為疫情添加負擔的人能大悟悔改，也祝願全部進入Penny's Bay的人，健健康康回家，without losing anything, not a penny。

加拿大有一位鄉謠詩人歌手Justin Rutledge，有一首歌叫《A Penny For The Band》，旋律很好聽，意境亦不俗。歌曲講述一個歌手的故事，為了生計奔波，為了賺多多的pennies，輾轉於不同酒吧之間，漂泊孤獨，心中很是想家：「Another Shirley Temple, another Caine and Able, there's nothing out the window, and nothing on the table,……」在此送此曲予身處竹篙灣的朋友們（「A Penny For The Band」視頻），祝願大家好好利用這段時光，有所得着，並早日和家人團聚。

▲ 從前英國公廁需投1便士才能打開，英國人說I need to spend a penny，即是要去一趟洗手間。