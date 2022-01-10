快速檢測安心入場 防播毒兼提醒

上周高官參與港區人大生日宴會事件，乃教導成語「樂極生悲」的典型教材--當日新一屆立法會議員剛剛完成宣誓，各路政商界名人趁機聚首一堂，互相祝賀、加深認識，主事人亦因為適逢其會而八面威風。此事倘在疫情受控的穩定期進行，確屬日常政治工作一部分，但是處於Omicron變種病毒在本港當頭起之際，自是風險極高，結果因為有赴會者確診新冠病毒，導致出現高官們須隔離的匪夷所思場景，打擊香港形象，樂事壞了大事。

話說回來，雖然今日特區政府之境況非常尷尬，但幸好特首在發現宴會涉確診個案前，已經公布一系列提升抗疫的措施，否則在事件爆發後才提出要市民加緊防疫，形勢必定遠較現時更為惡劣，堵截Omicron病毒在本地擴散便只會更困難。

不過，目前除了要徹查相關官員有否違規（雖然涉事餐廳屬D類食肆，但仍須調查官員在沒有進食時有否戴上口罩、有否使用「安心出行」應用程式等），以息民憤，更重要的始終是要做好防疫工作。

從解困新聞學層面出發，暫時輿論主要聚焦兩個答案，其一是「安心出行」應用程式要使用實名制，其二是再來一次全民檢測，以找出社區傳播鏈--雖然兩個建議本身並不互相牴觸而可雙軌並行，但各自有其掣肘及局限，也就是作為抗疫答案還不夠全面。

安心出行實名制 恐有法律風險

過去已經有許多建制派人士提出「安心出行」程式要使用實名制，務求準確記錄所有人士行蹤，可是真的要在香港實行此法，準有一定法律風險：現時疫情的嚴重程度，是否足以讓法官接納，特區政府有權強制全港市民和外來人口提供出行資料？

如果在公營醫療系統已不堪負荷、接近崩潰的情況下，尚有點可能性，但目前肯定未到如斯嚴峻之形勢，故單憑「預防疫情進一步爆發」作理據，可謂十分薄弱；若然政府今日硬推實名制「安心出行」，最終被司法覆核並敗訴，則有機會把過去累積之成果與goodwill一鋪清袋，之後監察疫情將極為困難，故此是一場政治豪賭。

此外，也有人提出應該在現階段再做一次全民檢測，為香港社會的感染狀況掃描。盡管這建議對了解疫情有幫助，可是起碼有兩大局限--首先，是市民現在連疫苗接種中心亦嫌數目不足，要再找地點或騰出更多空間作全民檢測，將會造成「打針Vs檢測」之矛盾。也就是說，就空間運用效率而言，用來為市民接種疫苗（不論是首次接種還是打加強劑）可獲得的防疫功效，應該較諸全民檢測為大。

全民檢測 或延誤緊密個案追蹤

其次，一如先前第一次全民檢測時的狀況，就是除非強制檢測，否則仍會有很多市民因政治取向或「斬腳趾避沙蟲」心態而不願意參與，在眼下疫情變得緊張之際，也就無謂冒上浪費大量檢測名額之風險；實際策略上，現時已規劃的每日檢測名額，主要是預留為緊密接觸者和高危群組服務，一旦轉變為全民檢測，則有機會因為佔用了檢測名額，而有延遲發現緊密接觸者之風險。

從防疫概念角度分析，以上兩個建議皆聚焦在「進入處所後有感染風險人士」此類別：「安心出行」是知道某處有確診者後，再通知同時段出現在相同處所的人，而全民檢測則旨在找出尚未發病的感染者，以及隱形傳播鏈；然而，更為全面的防疫策略，可以着眼於「進入處所之前」的檢測安排。

聚會前快速檢測 成本較檢疫低

隨着新冠病毒快速檢測技術已相當成熟，「快速檢測盒子」的成本早已下降到相宜水平。畢竟較大型聚會的傳染風險較高，政府強制人數超過某個特定數目（如40人以上）的場合，參與者必須先進行需時約15分鐘的快速檢測才可進場，確認沒有病毒量高的人在未發病前四出播毒，實在無可厚非。

當然，如此將會提高較大型聚會的成本，不過與今次「生日宴事件」導致多名官員和議員須被隔離檢疫21天的整體社會成本比較，相比下使用快速檢測盒子的成本要低得多。更重要的一點是，如較大型聚會參與者必須作快速檢測始能進場，那麼「撩鼻」便可視為一種「儀式」，提醒人進場後不要疏忽防疫，對嚴守社交距離不能掉以輕心，既要安心出行，亦要安心入場。

以今次事件為例，政壇中人出席宴會確是他們工作一部分，但從相關照片所見，餐廳內很多人根本就沒戴口罩高談闊論乃至唱歌，這樣就絕對說不過去，畢竟對自己、對別人、對社會也增加了感染風險。

擴大應用 可提高防疫成效

從解困角度分析，強制使用快速檢測盒子才可赴較大型宴會的成本，一部分將會轉嫁消費者，即只是與會人數較多的場合，始有額外承擔；不想付此費用者，仍可選擇安排較小型宴會，未至於完全強迫。另一方面，政府為扶助餐飲及其他服務業界，也可考慮資助部分購買快速檢測盒子的成本，以鼓勵本港更多行業使用，從而提高整體防疫成效。

事實上，快速檢測技術亦不限於「快速檢測盒子」，而可應用在不同方面，特區政府也陸續擴大這種技術的應用範圍，例如最近部分被圍封進行強制檢測的住宅大廈，便開始有專門為訪客進行快速測試的服務--此舉讓他們毋須因為到訪的大廈需要進行強制檢測，而被迫在親友家中留宿一宵，乃符合人性化做法之德政，期望此安排可以進一步推廣至往後全部強制檢測的程序。

▲ 本港近日疫情轉趨嚴重，但若政府硬推「安心出行」程式實名制，可能被司法覆核；倘若敗訴，過去累積之成果恐一鋪清袋。（資料圖片）