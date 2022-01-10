倡速改8條例 加快土地房屋供應 政治版 2022/01/10 分享： 「若你只在規劃上、地圖上，物色一些新發展區，或地產商提出一些建屋計劃，都會受到一些條例不合理拖延。我覺得要盡快修改。」 全國政協副主席梁振英認為，有8項條例必須盡快修訂，為土地房屋發展拆牆鬆綁，包括《郊 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 相關文章 梁振英：走遍內地 發掘港人發展空間 今日 梁振英：走遍內地 發掘港人發展空間 港未來25年如何走 「盡在基本法」 今日 港未來25年如何走 「盡在基本法」 特首選舉應否有競爭 梁：順其自然 今日 特首選舉應否有競爭 梁：順其自然 你可能感興趣 梁振英：走遍內地 發掘港人發展空間 今日 01:00 梁振英：走遍內地 發掘港人發展空間 港未來25年如何走 「盡在基本法」 今日 01:00 港未來25年如何走 「盡在基本法」 特首選舉應否有競爭 梁：順其自然 今日 01:00 特首選舉應否有競爭 梁：順其自然 梁振英 土地供應 明日大嶼 北部都會區 行政會議 收回土地條例 條例及法例