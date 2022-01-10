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倡速改8條例 加快土地房屋供應

政治版 2022/01/10

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「若你只在規劃上、地圖上，物色一些新發展區，或地產商提出一些建屋計劃，都會受到一些條例不合理拖延。我覺得要盡快修改。」

全國政協副主席梁振英認為，有8項條例必須盡快修訂，為土地房屋發展拆牆鬆綁，包括《郊

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