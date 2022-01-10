梁振英：走遍內地 發掘港人發展空間 主動介紹港功用 前海南沙海南機遇處處 政治版 2022/01/10 分享： 全國政協副主席梁振英接受本報獨家專訪，形容自己踏遍內地大江南北，包括南沙、前海和海南等，「港人在內地有很多事業發展空間，很多香港人不知道。」 自2017年晉身國家領導人後，梁振英近年積極推動本港和內地合 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 相關文章 倡速改8條例 加快土地房屋供應 今日 倡速改8條例 加快土地房屋供應 港未來25年如何走 「盡在基本法」 今日 港未來25年如何走 「盡在基本法」 特首選舉應否有競爭 梁：順其自然 今日 特首選舉應否有競爭 梁：順其自然 你可能感興趣 倡速改8條例 加快土地房屋供應 今日 01:00 倡速改8條例 加快土地房屋供應 港未來25年如何走 「盡在基本法」 今日 01:00 港未來25年如何走 「盡在基本法」 特首選舉應否有競爭 梁：順其自然 今日 01:00 特首選舉應否有競爭 梁：順其自然 梁振英 中國 香港 大灣區 深圳 前海