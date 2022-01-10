全國政協副主席梁振英接受本報獨家專訪，形容自己踏遍內地大江南北，包括南沙、前海和海南等，「港人在內地有很多事業發展空間，很多香港人不知道。」

自2017年晉身國家領導人後，梁振英近年積極推動本港和內地合

...