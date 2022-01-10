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梁振英：走遍內地 發掘港人發展空間

主動介紹港功用 前海南沙海南機遇處處

政治版 2022/01/10

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全國政協副主席梁振英接受本報獨家專訪，形容自己踏遍內地大江南北，包括南沙、前海和海南等，「港人在內地有很多事業發展空間，很多香港人不知道。」

自2017年晉身國家領導人後，梁振英近年積極推動本港和內地合

...

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