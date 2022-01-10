特朗普社交平台App Store下月上架 行政人員版 2022/01/10 分享： 前美國總統特朗普創立的社交平台Truth Social，將於2月21日在App Store上架，但現時仍未確實會否同步推出網絡或Android版本。 現時進入Truth Social網站，只有一個在 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 iPhone 14 Pro傳改橢圓挖孔設計 今日 iPhone 14 Pro傳改橢圓挖孔設計 Lululemon推健身鏡 遭Nike指控侵專利 2022/01/07 Lululemon推健身鏡 遭Nike指控侵專利 智能門鎖Encode Plus 支援蘋果家居鑰匙 2022/01/07 智能門鎖Encode Plus 支援蘋果家居鑰匙 家用染髮器 上色均勻無損髮質 2022/01/06 家用染髮器 上色均勻無損髮質 Sony新頭戴裝置 PS VR2支援4K HDR 2022/01/06 Sony新頭戴裝置 PS VR2支援4K HDR 特朗普 社交平台