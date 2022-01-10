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特朗普社交平台App Store下月上架

行政人員版 2022/01/10

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前美國總統特朗普創立的社交平台Truth Social，將於2月21日在App Store上架，但現時仍未確實會否同步推出網絡或Android版本。

現時進入Truth Social網站，只有一個在

...

欄名 : 科技新知

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