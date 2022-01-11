黃金兩次挑戰1830均以失敗告終，本週黃金又將作何表現？ CMC Markets 市場分析師李竹君(Leon Li)

上週五美國公佈12月非農數據，其中非農新增就業人數19.9萬人，遠不及市場預期的44.7萬人。但失業率大幅下降至3.9%，好於預期的4.1%。



現貨黃金上演多空雙殺，觸及日內低點1782.55後迅速反彈，最終收漲0.31%，報1796.75美元/盎司；現貨白銀再次觸及22支撐後反彈，最終收漲0.8%，報22.38美元/盎司。



黃金在最近頻繁走出過山車行情，上週三美國ADP數據表現優異，但黃金依舊走出了上漲行情，並觸及1830關口。但在貨幣政策會議紀要公佈後，黃金迅速轉跌。因此能看出黃金價格對就業市場的複蘇並沒有做出過多的反應，其價格走勢深受加息預期影響。



當前美國陷入到了一個惡性循環的狀況，即新冠蔓延，國民勞動參與率較低。企業通過漲薪擴大招聘或者吸引員工，但這會使通脹加劇，因此經濟陷入滯漲，而美聯儲為了抑制通脹只能選擇被迫加息。



本週黃金也將面臨一系列風險事件的挑戰，美聯儲主席鮑威爾將在周二出席由參議院銀行委員會舉行的美聯儲主席連任提名的聽證會，這是鮑威爾在2022年的首次講話，這也會是金融市場關注的焦點。本週鮑威爾的講話或將重申紀要中的鷹派基調，預期講話的主題將圍繞就業市場和通脹展開。如若鮑威爾維持如預期般的基調，那麼黃金或將在上週消化完利空信號後，在前半周迎來反彈。



但周三美國的12月CPI數據同樣不能忽視，市場預期12月CPI同比增長7.1%，前值為6.8%。通脹的持續攀升也為美聯儲加息預期提前奠定了基礎，3月將大概率加息。由於失業率已經接近疫情前水平，因此美聯儲所提到的“充分就業”條件即將實現。美聯儲的貨幣政策導向從參考就業數據向抑制通脹轉變，通脹的持續高企也將使美聯儲持續放鷹。



在通脹高企的背景下，黃金的需求猶存，但多頭在上週兩次沖擊1830失敗後，多頭信心受到打擊，從目前來看，病毒帶給市場的恐慌需求已經開始減弱，美聯儲放鷹將打壓黃金。因此價格在本週趨向於震盪。



黃金目前的支撐區域位於1785附近，如若該位置失守，價格將走至1760處，該區域為周線級別支撐區域，預計此處將迎來強力支撐。

▲ 現貨黃金 XAUUSD —— 週線圖 圖片來源：CMC Markets

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(特約)