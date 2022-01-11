新晉屋苑搶手 表現勝傳統屋苑 地產版 2022/01/11 分享： 在疫情陰霾下，本港樓市過去一年交投表現仍然相當理想，註冊「量額」齊創新高，金額尤其突出。 據土地註冊處資料顯示，2021年整體物業（包括一手私樓、二手住宅、一手公營房屋、工商舖、純車位及其他等）註冊量合 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 馬泰陽 香港置業營運總監及九龍區董事 欄名 : 大行觀點 最新專欄文章 更多 疫情難動搖樓市「大勢」 2022/01/10 疫情難動搖樓市「大勢」 樓市仍是避難所 樓價反覆向好 2022/01/07 樓市仍是避難所 樓價反覆向好 代理貴在堅持 2022更旺市 2022/01/06 代理貴在堅持 2022更旺市 新界北樓市 前景看俏 2022/01/05 新界北樓市 前景看俏 【元宇宙糖衣】元宇宙概念 恐5年10年也難實現 2022/01/04 【元宇宙糖衣】元宇宙概念 恐5年10年也難實現 香港置業 元朗區 荃灣區 尚悅 元朗 香港 荃灣 太古 沙田 太古城