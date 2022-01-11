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新晉屋苑搶手 表現勝傳統屋苑

地產版 2022/01/11

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在疫情陰霾下，本港樓市過去一年交投表現仍然相當理想，註冊「量額」齊創新高，金額尤其突出。

據土地註冊處資料顯示，2021年整體物業（包括一手私樓、二手住宅、一手公營房屋、工商舖、純車位及其他等）註冊量合

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撰文 : 馬泰陽 香港置業營運總監及九龍區董事

欄名 : 大行觀點

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