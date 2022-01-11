北京地鐵站系統性地修改英文站名，頗引來一些爭論。但當看過當中的邏輯和改動後，只感覺每每提升到中外文化爭拗就未免太嚴重。主要改動其實有幾項：把Station改為Zhan（「站」的漢語拼音，但有時還是保留了Station這英文），這倒還可以，因為正如到法國認識下Rue，到泰國知道Soi的意思一樣，學下中文的路是Lu倒沒大不了；另外，就是把東西南北改為Dong、Xi、Nan、Bei，之後再加上括號的E、W、S、N以示方向。

再有些是把原英文由意譯得來的地名，全變成拼音，如：Qinghua Donglu Xikou（清華東路西口）。這個一大堆拼音，反而是最易混淆的。

爭論的起因，是這改動是否對外國人而言方便和實用，但一步步又演變成文化自信爭議，譬如說：「來到中國當然要適應中國文化啦」，讓外國人學下「站」這個詞讀作Zhan也不錯啊，起碼問路時中國人會知道你是說車站。當然，推向極端，也會反問：中國人到外國，車站也沒有中文譯名啦！

可是，把這次改名說成是新一輪的反西方文化霸權，似乎是言過其實，因翻查資料，宣告要改譯名起碼早在二○一八年就有所聞；而且改的方向沒想像中那麼大，起碼不至於出現「軍事博物館」的站名全變成Jūnshìbówùguǎn那樣複雜。

原意其實是把之前不規範的亂來譯名，再作統一化處理，但北京作為一個以東南西北來辨認方位的城市，連打車時也必須清楚自己要落車的地點是在路的南還是北側，各種和方向有關的地名，確是長期以來都引起混亂，要繙譯得清也有難度。譬如，被稱為北京三神站的地方名，單是中文已令人看得一頭霧水：北京西站南廣場東、惠新西街南北口，還有西直門內外大街。