周六下午，在旺角金魚街附近，替愛貓吉吉找罐頭，Bonnie說：「吉吉該是被寵壞了。」

我盯着她：「你的參與度也不低，要不是你教牠手手，至少，牠會自動自覺吃乾糧。如今，牠要一口一口餵食，看似是由你造成的惡果。」

她笑言：「牠真的與眾不同，沒見過一隻不愛醬醬的貓，看來，你要一世為奴。」

逛了數十間店，好不容易找到三款成分中，有雞肝的火雞罐頭，算是完成任務。

「突然想吃點甜的，讓我看一看露絲咖啡的IG，今天有甚麼蛋糕推介。」我漫不經心地說道。

她驚訝問道：「是我幻聽嗎？你竟然想吃甜品？」

我無奈地說：「應該是我近日的睡眠質素較差。」

她揶揄地說：「原來，你也會為吃甜品找藉口。」

我解釋：「是有科學根據的，不是藉口。當人睡眠不足，一般少於六小時的話，身體內其中一種對進食有關的賀爾蒙瘦素Leptin就會減少，肚餓的感覺便會增加；而且，在那種情況下，往往進食的都是高熱量的食物，甚至甜食。另一個原因是，睡眠不足，會感覺疲倦，你便會希望透過進食，令自己回復精神。再者，對於晚睡的人而言，由晚餐至睡前的時間太長，亦會增加吃宵夜的機會，而宵夜的食物選擇，大都是高熱量的零食甚至是即食麵等，所以，睡眠不足和晚睡，都跟肥胖有關。」

她說：「噢！看來，我是長期睡眠不足吧！」